Hastanede korkunç yangın! 11 bebek öldü...

Senegal’in batısındaki Tivaouane kentinde Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin yenidoğan servisinde çıkan yangın, büyük bir trajediye neden oldu.Hızla yayılan yangın, yenidoğan servisini de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.İHA’nın haberine göre; Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, 11 bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek, “Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.Başkan Sall, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Tivaouane Belediye Başkanı Diop Sy ise yangından 3 bebeğin kurtarıldığını aktardı.Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da Dünya Sağlık Örgütü toplantısına katıldığı Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum." ifadelerini kullandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Bakan Sarr, hemen Senegal'e dönmek için seyahatini kısa keseceğini söyledi.Yangının kısa devreden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.