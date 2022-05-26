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EPDK Isparta'daki elektrik kesintileri için karar verdi: Ceza tutarı tüketicilere ödenecek

EPDK, Isparta'daki elektrik kesintileri için son dakika kararı verdi. Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası geldi. Tutar, tüketicilere ödenecek.

EPDK Isparta'daki elektrik kesintileri için karar verdi: Ceza tutarı tüketicilere ödenecek
Ekleme: 26.05.2022 - 14:50 Güncelleme: 26.05.2022 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
EPDK Isparta'daki elektrik kesintileri için karar verdi: Ceza tutarı tüketicilere ödenecek
Son dakika haberi... EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.

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EPDK Isparta'daki elektrik kesintileri için karar verdi: Ceza tutarı tüketicilere ödenecek
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