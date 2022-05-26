  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın '30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturucağız' sözleriyle sinyalini verdiği Suriye'ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basılacak.

Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...
Ekleme: 26.05.2022 - 09:54 Güncelleme: 26.05.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...
Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe vurmaya devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de barış ve güvenli bölgelerin tesisi için operasyon sinyali vermişti. Bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Suriye'ye yeni operasyon masaya yatırılacak, tarihi kararlar alınacak!

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye'nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye'ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak.

Saha istihbaratının tamamlandığı, nokta hedeflerin belirlendiği harekât özellikle örgütün yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde yoğunlaşacak.

Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...

Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı harekâtlarının arasındaki terör yuvaları temizlenecek.

Harekâtın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ'lı teröristler. PKK/YPG'nin cezaevlerindeki DEAŞ'lıları ailelerini esir alarak Türkiye'de eylem yapma şartıyla bırakması da harekâta etken maddelerin başında yer alırken, harekâtla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.

MGK ZİRVESİNDEN TARİHİ KARARLAR ÇIKACAK

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı önemli saha tespitleri de MGK'da ele alınacak. Buna göre, harekâtın kapsamı, bölgede bulunan terörist sayısı, YPG mevzileri, YPG ağır silahlarının bulunduğu bölgeler gibi maddeler de Milli Güvenlik Kurulu'nda anlatılacak.

Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...

Emniyet ve Jandarma unsurları da raporlarıyla örgütün karargâh ve depo olarak kullandığı bütün noktaları ve belirlenen hedefleri ortaya koyacak. TSK, MGK zirvesinde çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basacak.

Topçu birlikleri ve özel kuvvetler unsurlarının bölgeye yerleşmesinin ardından F-16'lar ile yapılacak hava harekâtında hedefler yerli ve milli mühimmatlarla vurulacak

İHA ve SİHA'lar ise harekâtta kilit rol oynayacak. İHA'lar sahadaki birliklerin havadaki gözü olacak.
Senaryo ABD'den sahne Kılıçdaroğlu'ndan! CIA, Pentagon, FETÖ kuklası! İşte 'kaçış' yalanını sunan piyon!
Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlere darbe!
Türkiye'de kritik toplantı
İnsanlık dışı muamele: Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı
Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme!
CHP'li Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme!
Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...
İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...
İsveç'ten, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliği mesajı
3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...
Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor
CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!
Kod adı 'Müsilaj'! 16 il 17 suç örgütü 315 gözaltı!
Fethin izlerini silmek istiyorlar
Şehidin sözleri Mehmetçiğin cesaretini gözler önüne serdi: Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama oku
Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis! Taslak metin ortaya çıktı!
Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri!
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi korkuttu!
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak