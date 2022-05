Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Bir yandan yeni başkanını seçecek olan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı.Kadroya yeni transfer yapacak olan Aslan, takımdaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.Takımda en çok dikkat çeken ve beğenilen isimlerden olan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na rekor kıracak bir transfer teklifi geldi.Avrupa devinin Kerem için astronomik bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...Kerem Aktürkoğlu hayali olan Avrupa'ya yelken açıyor.Sezonun sona ermesinin ardından veda gibi bir paylaşım yapan milli futbolcu için Borussia Dortmund gözünü kararttı.KEREM AKTÜRKOĞLU YENİ BİR REKOR KIRACAKAkşam'ın haberine göre; Alman temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda.GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDUGeçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergiledi.Genç oyuncu, Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek hocaların vazgeçilmezi oldu.BU AÇIKLAMA İLE KAFA KARIŞTIRMIŞTIKerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırmıştı.İşte Kerem'in o açıklamaları:Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı.Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler.