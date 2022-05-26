  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan yeni başkanını seçecek olan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı. Kadroya yeni transfer yapacak olan Aslan, takımdaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor. Takımda en çok dikkat çeken ve beğenilen isimlerden olan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na rekor kıracak bir transfer teklifi geldi. Avrupa devinin Kerem için astronomik bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Ekleme: 26.05.2022 - 09:58 Güncelleme: 26.05.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bir yandan yeni başkanını seçecek olan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı.

Kadroya yeni transfer yapacak olan Aslan, takımdaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Takımda en çok dikkat çeken ve beğenilen isimlerden olan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na rekor kıracak bir transfer teklifi geldi.

Avrupa devinin Kerem için astronomik bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Kerem Aktürkoğlu hayali olan Avrupa'ya yelken açıyor.

Sezonun sona ermesinin ardından veda gibi bir paylaşım yapan milli futbolcu için Borussia Dortmund gözünü kararttı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YENİ BİR REKOR KIRACAK

Akşam'ın haberine göre; Alman temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda.

GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergiledi.

Genç oyuncu, Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek hocaların vazgeçilmezi oldu.

BU AÇIKLAMA İLE KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırmıştı.

İşte Kerem'in o açıklamaları:

Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı.

Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler.
Senaryo ABD'den sahne Kılıçdaroğlu'ndan! CIA, Pentagon, FETÖ kuklası! İşte 'kaçış' yalanını sunan piyon!
Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlere darbe!
Türkiye'de kritik toplantı
İnsanlık dışı muamele: Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı
Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme!
CHP'li Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme!
Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...
İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...
İsveç'ten, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliği mesajı
3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...
Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor
CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!
Kod adı 'Müsilaj'! 16 il 17 suç örgütü 315 gözaltı!
Fethin izlerini silmek istiyorlar
Şehidin sözleri Mehmetçiğin cesaretini gözler önüne serdi: Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama oku
Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis! Taslak metin ortaya çıktı!
Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri!
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi korkuttu!
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak