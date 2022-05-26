  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da jeofizik mühendisi sır ölümü! Ekipler alarma geçirdi

Adana’da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi B.A., ofisinde hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç mühendis yaşamını yitirdi. Siyanür içerek intihar etiği ileri sürülen B.A.’nın ölüm nedeni araştırılıyor.

Ekleme: 26.05.2022 - 10:59 Güncelleme: 26.05.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Adana'da jeofizik mühendisi sır ölümü! Ekipler alarma geçirdiAdana'da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi B.A., internet üzerinde sipariş verdiği siyanürü kahveye karıştırarak intihar ettiği ileri sürüldü. 'Siyanürle intihar' iddiası üzerine AFAD ekipleri Nükler Biyolijik ve Kimyasal (NBC) kıyafetini girerek genç mühendisin ofisinde inceleme yaptı. Ofiste siyanüre benzeyen maddeye rastlanmadığı öğrenilirken yaşamını yitiren B.A.'nın naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili soruşturma başlattı.

YAKINLARINA MESAJ ATTI
Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ziyapaşa Bulvarında bir apartmanın birinci katında iş yeri bulunan jeofizik mühendisi B.A., sabah saatlerinde ofisine geldi. Genç mühendis yakınlarına intihar edeceğine yönelik mesaj attı. B.A.'nın yakınları mesajı üzerine ofise gitti. B.A.'nın hareketsiz bir şekilde bulununca hemen ambulans çağrıldı. Genç adam kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ÖZEL KIYAFETLE OFİSE GİRİLDİ

Polis ekipleri, mühendisin internetten siyanür sipariş edip onu da kahve ile içerek intihar ettiği iddiasına ulaşınca olay yerine hemen AFAD ekiplerini de çağırdı. Ekipler, genç mühendisin iş yerine Nükler Biyolijik ve Kimyasal (NBC) kıyafetini girdi. AFAD ekipleri Ateş'in iş yerinde ölçümler yaptı. Ofiste siyanüre benzeyen malzeme bulanmadığı öğrenildi. B.A.'nın naaşı otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili soruşturma başlattı.


Senaryo ABD'den sahne Kılıçdaroğlu'ndan! CIA, Pentagon, FETÖ kuklası! İşte 'kaçış' yalanını sunan piyon!
Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlere darbe!
Türkiye'de kritik toplantı
İnsanlık dışı muamele: Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı
Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme!
CHP'li Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme!
Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...
İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...
İsveç'ten, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliği mesajı
3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...
Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor
CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!
Kod adı 'Müsilaj'! 16 il 17 suç örgütü 315 gözaltı!
Fethin izlerini silmek istiyorlar
Şehidin sözleri Mehmetçiğin cesaretini gözler önüne serdi: Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama oku
Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis! Taslak metin ortaya çıktı!
Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri!
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi korkuttu!
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak