Adana'da jeofizik mühendisi sır ölümü! Ekipler alarma geçirdi

Adana'da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi B.A., internet üzerinde sipariş verdiği siyanürü kahveye karıştırarak intihar ettiği ileri sürüldü. 'Siyanürle intihar' iddiası üzerine AFAD ekipleri Nükler Biyolijik ve Kimyasal (NBC) kıyafetini girerek genç mühendisin ofisinde inceleme yaptı. Ofiste siyanüre benzeyen maddeye rastlanmadığı öğrenilirken yaşamını yitiren B.A.'nın naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili soruşturma başlattı.YAKINLARINA MESAJ ATTIOlay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ziyapaşa Bulvarında bir apartmanın birinci katında iş yeri bulunan jeofizik mühendisi B.A., sabah saatlerinde ofisine geldi. Genç mühendis yakınlarına intihar edeceğine yönelik mesaj attı. B.A.'nın yakınları mesajı üzerine ofise gitti. B.A.'nın hareketsiz bir şekilde bulununca hemen ambulans çağrıldı. Genç adam kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.ÖZEL KIYAFETLE OFİSE GİRİLDİPolis ekipleri, mühendisin internetten siyanür sipariş edip onu da kahve ile içerek intihar ettiği iddiasına ulaşınca olay yerine hemen AFAD ekiplerini de çağırdı. Ekipler, genç mühendisin iş yerine Nükler Biyolijik ve Kimyasal (NBC) kıyafetini girdi. AFAD ekipleri Ateş'in iş yerinde ölçümler yaptı. Ofiste siyanüre benzeyen malzeme bulanmadığı öğrenildi. B.A.'nın naaşı otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili soruşturma başlattı.