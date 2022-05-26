3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

3600 ek gösterge düzenlemesi taslağı ve çalışmasının detayı Salı gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından duyurulacak. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak' sorusu yanıt buldu.3600 ek gösterge taslağı ne zaman kamuoyu ile paylaşılacak?3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak?Mevcut emekli memurların maaşları artacak mı?3600 ek göstere düzenlemesi için uzun süren çalışmaların detayı en geç 31 Mayıs Salı gününe kadar açıklanacak. Ek gösterge düzenlemesi ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ek gösterge sorununun çözülebilmesi çalışmalarını hızlandırdı. Alternatifli tasklarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.Öte yandan 3600 ek gösterge düzenlemesi için halihazırda emekli kamu görevlileri için yeni bir formül gündeme geldi. Buna göre mevcut emekli memurların maaşlarının da 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında artırılması masada yer alıyor. Buna göre geri doğru ikramiye farkı da kalmayacağı öne sürüldü.Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor.Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor.Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.Ek gösterge düzenlemesi emekli ikramiyesine nasıl yansıyacak? İşte milyonlarca memurun merak ettiği o hesap tabloları...UNVAN - MEVCUT EK GÖSTERGE - YENİ EK GÖSTERGE - MEVCUT EMEKLİ MAAŞI - MEVCUT EMEKLİ İKRAMİYESİ - YENİ EMEKLİ MAAŞI - YENİ EMEKLİ İKRAMİYESİGENEL MÜDÜR - 6400 - 6800 - 14.217 - 300.736 - 14.295 - 303.561GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - 3600 - 4800 - 9.800 - 247.408 - 10.407 - 269.304ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERİ - 3600 - 4300 - 9.310 - 247.408 - 9.447 - 252.352ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 3000 - 4300 - 5.627 - 202.909 - 6.999 - 252.352FAKÜLTE SEKRETERİ - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408DAİRE BAŞKANI - 3600 - 4300 - 9.310 - 247.408 - 9.447 - 252.352ŞUBE MÜDÜRÜ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408KARİYER UZMANLARI - 3600 - 4200 - 9.310 - 247.408 - 9.428 - 251.646AVUKAT - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408İL MÜDÜRÜ (Ankara - İstanbul - İzmir) - 3600 - 4000 - 6.861 - 247.408 - 6.940 - 250.233İL MÜDÜRÜ - 3000 - 4000 - 5.627 - 202.909 - 6.940 - 250.233POLİS - 2200 - 3600 - 5.571 - 200.258 - 6.961 - 250.408ÖĞRETMEN - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408HEMŞİRE - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408DİN GÖREVLİSİ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408ANKARA-İSTANBUL-İZMİR EMNİYET MÜDÜRLERİ - 4300 - 4800 - 10.037 - 255.352 - 10.507 - 272.3041.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ - 3600 - 4300 - 9.410 - 250.408 - 9.547 - 255.352EMNİYET MÜDÜRÜ SIFATNI KAZANMIŞ OLANLAR - 3000 - 3600 - 5.727 - 205.909 - 6.961 - 250.408MÜFETTİŞLER - 3600 - 4200 - 9.310 - 247.408 - 9.428 - 251.646YÜKSEKOKUL SEKRETERİ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408