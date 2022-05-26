3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!
Asgari ücret 2022'in ardından öncelikli gündem haline gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı önemli oranda artacak. Bakan Vedat Bilgin Mayıs ayı sonunda çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge taslağı ile çalışmanın detaylarının kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Öte yandan 3600 ek gösterge için yeni bir formül gündeme geldi. Hangi memur ne kadar ek gösterge alacak? Kimin emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 21 meslek grubunda yeni maaş tabloları...
3600 ek gösterge düzenlemesi taslağı ve çalışmasının detayı Salı gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından duyurulacak. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak' sorusu yanıt buldu.
3600 ek gösterge taslağı ne zaman kamuoyu ile paylaşılacak?
3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak?
Mevcut emekli memurların maaşları artacak mı?
İşte bu 4 soru ile beraber 3600 ek gösterge düzenlemesi için son dakika gelişmeleri...
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇİN NEFESLER TUTULDU
3600 ek göstere düzenlemesi için uzun süren çalışmaların detayı en geç 31 Mayıs Salı gününe kadar açıklanacak. Ek gösterge düzenlemesi ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.
Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.
Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.
3600 EK GÖSTERDE ÇALIŞMASI İLE KADEMELİ GEÇİŞ GÜÇLÜ ALTERNATİF OLARAK MASADA
Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ek gösterge sorununun çözülebilmesi çalışmalarını hızlandırdı. Alternatifli tasklarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.
3600 EK GÖSTERGE İÇİN 'YENİ' FORMÜL!
Öte yandan 3600 ek gösterge düzenlemesi için halihazırda emekli kamu görevlileri için yeni bir formül gündeme geldi. Buna göre mevcut emekli memurların maaşlarının da 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında artırılması masada yer alıyor. Buna göre geri doğru ikramiye farkı da kalmayacağı öne sürüldü.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİN 15 OCAK 2023'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.
MEMURUN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor.
Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor.
Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.
Ek gösterge düzenlemesi emekli ikramiyesine nasıl yansıyacak? İşte milyonlarca memurun merak ettiği o hesap tabloları...
UNVAN - MEVCUT EK GÖSTERGE - YENİ EK GÖSTERGE - MEVCUT EMEKLİ MAAŞI - MEVCUT EMEKLİ İKRAMİYESİ - YENİ EMEKLİ MAAŞI - YENİ EMEKLİ İKRAMİYESİ
GENEL MÜDÜR - 6400 - 6800 - 14.217 - 300.736 - 14.295 - 303.561
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - 3600 - 4800 - 9.800 - 247.408 - 10.407 - 269.304
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERİ - 3600 - 4300 - 9.310 - 247.408 - 9.447 - 252.352
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 3000 - 4300 - 5.627 - 202.909 - 6.999 - 252.352
FAKÜLTE SEKRETERİ - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408
DAİRE BAŞKANI - 3600 - 4300 - 9.310 - 247.408 - 9.447 - 252.352
ŞUBE MÜDÜRÜ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408
KARİYER UZMANLARI - 3600 - 4200 - 9.310 - 247.408 - 9.428 - 251.646
AVUKAT - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408
İL MÜDÜRÜ (Ankara - İstanbul - İzmir) - 3600 - 4000 - 6.861 - 247.408 - 6.940 - 250.233
İL MÜDÜRÜ - 3000 - 4000 - 5.627 - 202.909 - 6.940 - 250.233
POLİS - 2200 - 3600 - 5.571 - 200.258 - 6.961 - 250.408
ÖĞRETMEN - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408
HEMŞİRE - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408
DİN GÖREVLİSİ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408
ANKARA-İSTANBUL-İZMİR EMNİYET MÜDÜRLERİ - 4300 - 4800 - 10.037 - 255.352 - 10.507 - 272.304
1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ - 3600 - 4300 - 9.410 - 250.408 - 9.547 - 255.352
EMNİYET MÜDÜRÜ SIFATNI KAZANMIŞ OLANLAR - 3000 - 3600 - 5.727 - 205.909 - 6.961 - 250.408
MÜFETTİŞLER - 3600 - 4200 - 9.310 - 247.408 - 9.428 - 251.646
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408