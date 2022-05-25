Uzaya gitmek için başvuran Türk vatandaşı sayısı belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Yaratıcılık Ağı Projesi tanıtım toplantısında konuştu. Varank, uluslararası uzay istasyonuna başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaşların sayısını açıkladı. Varank, "Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. 'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.