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Beyaz Gazete
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Sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşunlar havada uçtu!

Adana’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ramazan E., sokak ortasında eşi Elif E. ile yanında bulunan arkadaşı Orhan K.’yi tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Ekleme: 25.05.2022 - 23:35 Güncelleme: 25.05.2022 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşunlar havada uçtu!Adana'da Ramazan E., sokak ortasında eşi Elif E. ile yanında bulunan arkadaşı Orhan K.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Genç kadın sizi kim vurdu? Sorusuna 'Çocuklarımın babası yaptı' diye cevap verdi.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI
Olay Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ramazan E. ile eşi Elif E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Ramazan E., önce eşini daha sonra eşinin yanında bulunan erkek arkadaşı Orhan K.'ye tabancayla ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı.

'ÇOCUKLARIMIN BABASI'
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Gazetecilerin sizi kim vurdu? Sorusuna genç kadın 'Bizi çocuklarımın babası vurdu' diye cevap verdi.
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