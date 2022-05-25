Sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşunlar havada uçtu!

Adana'da Ramazan E., sokak ortasında eşi Elif E. ile yanında bulunan arkadaşı Orhan K.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Genç kadın sizi kim vurdu? Sorusuna 'Çocuklarımın babası yaptı' diye cevap verdi.Olay Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ramazan E. ile eşi Elif E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Ramazan E., önce eşini daha sonra eşinin yanında bulunan erkek arkadaşı Orhan K.'ye tabancayla ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Gazetecilerin sizi kim vurdu? Sorusuna genç kadın 'Bizi çocuklarımın babası vurdu' diye cevap verdi.