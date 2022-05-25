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Putin'in kızı 'vampir' yöntemiyle yüzünü gerdirdi!

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dünya gündemini oldukça meşgul eden Rusya lideri Putin'in kızlarından olan Katerina Tikhonova'nın Almanya'da vampir yüz germe tedavisi gördüğü iddia edildi.

Ekleme: 25.05.2022 - 21:03 Güncelleme: 25.05.2022 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
Putin'in kızı 'vampir' yöntemiyle yüzünü gerdirdi!
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımların hedefinde olan Rua Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımların hedefinde olan Rusya lideri Vladimir Putin'in kızları gündemi oldukça meşgul ediyor.

Putin'in kızı olan 35 yaşındaki Katerina Tikhonova Kim Kardashain'ın da sıklıkla tercih ettiği Almanya Münih'teki bir güzellik merkezine gitti.

Tikhonova'nın burada 'Vampir yüz germe' tedavisi yaptırdığı iddia edildi. Haberde yer alan bilgilere göre Putin'in kızının yüzüne kendi kanı işlenmiş bir halde tekrardan enjekte edildi.

Bu işlemin maliyeti ise seans başında 4.310 sterlin (yaklaşık 88 bin lira).

Bunun dışında Tikhonova'nın botoks yaptırdığı, alnındaki ve dudaklarındaki çizgilerin de düzeltildiği söylendi. Habere yorum yapan kullanıcılar 'Babası gibi o da ölümsüz olmak istiyor' ifadelerine yer verdi.

Bir Telegram kanalı ise 'Babası biyolojik materyal konusunda o kadar hassas ki gittiği yere tuvaletini bile taşıyor. Ancak uçarı evlat Tikhonova, değerli genetik biyomateryalini çarçur etti' ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki Katherina Tikhonova, profesyonel bir balerin. Kendisi gibi dansçı olan eşiyle birlikte sık sık Münih ziyareti yaptıkları ifade ediliyor.
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