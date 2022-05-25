  • USD: 16,08 - 16,11
  • EURO: 17,23 - 17,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık

Irak'ın kuzeyinde 5 Mehmetçik'i şehit eden terörist grubuna mağarada operasyon gerçekleştirildi. Dün kıstırılan teröristler ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Akar, sınırdan takip ettiği operasyon ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık." dedi.

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık
Ekleme: 25.05.2022 - 09:14 Güncelleme: 25.05.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla sınır birliklerini denetledi. Akar, 5 askerin şehit olduğu Pençe Kilit bölgesinde bugüne kadar 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü.

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık

BAKAN AKAR SIFIR NOKTASINDA

İlk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne geçen Akar ve beraberindeki Komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki mevkide bulunan üs bölgesinde incelemelerde bulunan sahadaki duruma ilişkin yerinde bilgi alan Akar, ardından Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık

GECE BOYU OPERASYONU TAKİP ETTİ

Gece boyunca buradan Pençe Kilit Operasyonu'nu beraberindeki Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile takip eden Akar, operasyonda görevli sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Son durumu ilişkin aldığı bilgiler kapsamında yeni talimatlar veren Akar, Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 5 kahraman askere rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık

"MAĞARAYA OPERASYON YAPILDI"

Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Akar, olumsuz ve zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA'larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık

"KİLİDİ KAPATACAĞIZ, BUNA ÇOK YAKLAŞTIK"

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık

Mehmetçiğin terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde ele başları dahil büyük bir panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan bir şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız" dedi.

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık

KARDEŞLİK VURGUSU

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Kürtler ve Türkler kardeştir. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler-Kürtler-Araplar birlikte yatıyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık

Gecenin geç saatlerine kadar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne harekatı takip eden Bakan Akar, geceyi de Çukurca'da geçirdi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin ve İsrail temasları! Normalleşme yolunda kritik adım!
BD Başkanı Joe Biden'dan Teksas'taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...
Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Esefle kınıyoruz
CHP'nin trolleri ifşa oldu!
Ömer Çelik'ten FETÖ propagandası yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İBB'den tepki çeken konser! Aynur Doğan sahne alacak!
HDP olası sınır ötesi operasyonuna karşı!
Yunan'dan sonra Rumlardan provakasyon!
Bakan Soylu duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Rusya ve ABD sözünü tutmadı! Askerlerimiz sahaya indi!
Ukrayna'dan flaş açıklama: O bölgeyi kaybettik!
Külliye'de kritik toplantı! Göç meselesi masada!
Türkiye'nin NATO tavrı! Masada 5 talep!
Muhalefette adaylık tiyatrosu!
CHP'li İBB 2019'da %60 tamamlanmış halde teslim aldığı projeyi yine erteledi!
Utanırlar mı acaba? Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip eden ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu ortaya çıktı!
Yunanistan'dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan'ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?
HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı
4 şehit 4 acı dolu ev! Şehitlerin baba ocaklarında yas var!
Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Almanya'dan flaş açıklama! Karantinaya giriyorlar!

Almanya'dan flaş açıklama! Karantinaya giriyorlar!

Yüksek kiraya yakın takibe alındı!

Yüksek kiraya yakın takibe alındı!

ABD'de okula saldırıldı: 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti!

ABD'de okula saldırıldı: 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti!