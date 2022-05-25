  • USD: 16,08 - 16,11
  • EURO: 17,23 - 17,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çabaları!

Ne partisinden ne de ittifak ortaklarından beklediği desteği bulamayan Kılıçdaroğlu, rakiplerini saf dışı bırakarak zorla kendini aday yaptı. CHP lideri, adaylığını dolaylı yollardan ilan edince birçok muhalif siyasi, gazeteci ve sanatçı "Kılıçdaroğlu ile kazanmak imkansız" diyerek CHP liderinin zayıflığına vurgu yaptı. Yandaşlarından bile destek bulamayan CHP lideri, bu açığı kapakmak için ucuz bir siyasete kalkışarak iktidarı hedef alıp muhalefetteki tüm isimleri algı operasyonlarıyla yanına toplama peşinde. Fakat Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" videosunun ardından gelen yorumlar öyle gösteriyor ki muhaliflerin Kılıçdaroğlu'na destek vermek gibi bir niyeti yok!

Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çabaları!
Ekleme: 25.05.2022 - 09:58 Güncelleme: 25.05.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çabaları!
2023 seçimlerine doğru yol aldığımız şu süreçte 6'lı masa ve gizli ortaklarının adaylık kavgası sürecin en büyük gündem maddelerinden oldu.
Bir yandan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyen kesimler seslerini yükseltirken, diğer yandan ittifakın küçük ortakları 'kendi
destekleyen kesimler seslerini yükseltirken, diğer yandan ittifakın küçük ortakları kendi adayımızı çıkartırız' restiyle CHP liderine gözdağı verdi.

Yaptığı türlü itibar suikastları ve medya operasyonlarıyla ittifak içindeki rakiplerini birer birer devre dışı bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, son düzenlediği miting ile adaylığını resmi olmasa da dolaylı olarak ilan etmiş oldu.

ADAY AMA DESTEK YOK

Kılıçdaroğlu her ne kadar zorla kendini ittifakın adayı yapsa da muhalif cephede bile destekçisi çok az. Öyle ki CHP liderinin adaylığını ilan etmesinin ardından sosyal medya ve
CHP yandaşı medyadan dikkat çeken itirazlar yükseldi. Birçok muhalif isim 'Kılıçdaroğlu ile kazanmamız imkansız' yorumları yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının siyasi intihar olacağını vurguladı.

CILIZ ADAYIN SEÇMENİ KONSOLİDE ETME ÇABALARI

Kendisini zorla aday yapan fakat beklediği desteği bulmayan Kemal Kılıçdaroğlu, muhalifleri yanına toplamak için iktidara saldırarak ucuz bir operasyona girişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Kaçış planının anatomisi' başlığı adı altında servis ettiği asılsız iddialarla kendisine muhalif isimlere 'bize katılın' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun A4 belgeler
sallayarak sıraladığı iddialar sonrası videosunu 'Bize katılın' mesajıyla bitirmesi de yaptığı operasyonun ipucunu veriyor.

Fakat CHP lideri bu video ile de beklediğini bulamadı. Kılıçdaroğlu'nun servis ettiği iddiaları inandırıcı bulmayan muhalif isimler seslerini yükseltmeye ve 'bu kafayla iktidar zor' demeye başladı. 

GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR: 'HAYAL KIRIKLIĞI...'

Kılıçdaroğu'nun iddialarına, gazeteci Cüneyt Özdemir'den de yorum geldi. Bahsi geçen iddiaları, 'Küçük rakamlardan saçma komplo teorisi' olarak ifade eden Özdemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de eleştirdi. Özdemir, Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

'VALLAHİ İNANILMAZ'

Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla, yüzle çarpın bari... Ha bir de ABD'ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?

'HAYAL KIRIKLIĞI'

ABD'deki AK Partili vakıfların katakullilerini incelemek ayrı, böyle saçma sapan bir komplo teorisini bizzat muhalefet liderinin ağzından sanki büyük bir şey açıklıyormuş gibi anlatmak çok çok ayrı. Durum düşündüğümü den çok daha Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu... Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, vallahi inanılmaz!“

'CHP KONTROLÜ KAYBEDİYOR'

Ana muhalefet dediğimiz CHP tamamen kontrolü kaybediyor. Bu gidişle kısa bir süre sonra CHP 3. hatta 4. hatta 5. parti olacaktır görün. Büyük bir savrulma yaşanıyor..

Gazeteci Gaffar Yakınca:

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki belki de en vahim nokta 'Amerika bir hukuk devletidir' demesi. CHP'nin başındaki kişinin, kanunları ile FETÖ'yü koruyan, hukuku haydutluk için
araçsallaştırmış bir ülkeye böyle yağcılık yapması utanç verici.

Gazeteci Adem Metan:

Sn. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce deneyip başarılı olamadığı yöntemleri tekrar tekrar deneyip başarılı sonuç bekliyor. Bu kısır döngüden bırakın iktidar doğmasını, muhalefet
olabilmek bile mucize.

Vakıflardan yapılan açıklamada, ABD'de bulunan TURKEN Vakfı'nın ne olduğu, ne iş yaptığı, yasalardaki hakkında detaylı bilgiler verildi.


CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!
Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!
Yunan profesörden Türkiye çağrısı: ABD yine bizi satacak
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki!
Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çabaları!
Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! İkna heyeti Ankara'da!
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki! 'Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler'
1500 dolara canlı bomba oluyorlar! Yakalanan teröristlerle ilgili flaş detaylar...
Başkan Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası MGK yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...
Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol'deki bir binada 200 ceset bulundu! 'Koku her yeri sarmıştı'
Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilere kaset kumpasında flaş gelişme: 2 kişi yakalandı
'Türkiye 'meşru hedef' bildirdi' Gözler Suriye'de: Ankara net bir şekilde belgeliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin ve İsrail temasları! Normalleşme yolunda kritik adım!
BD Başkanı Joe Biden'dan Teksas'taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...
Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Esefle kınıyoruz
CHP'nin trolleri ifşa oldu!
Ömer Çelik'ten FETÖ propagandası yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İBB'den tepki çeken konser! Aynur Doğan sahne alacak!
Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık

Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık

Teksas'taki ilkokul saldırganının mesajları dehşete düşürdü!

Teksas'taki ilkokul saldırganının mesajları dehşete düşürdü!

Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Almanya'dan flaş açıklama! Karantinaya giriyorlar!

Almanya'dan flaş açıklama! Karantinaya giriyorlar!

Yüksek kiraya yakın takibe alındı!

Yüksek kiraya yakın takibe alındı!

ABD'de okula saldırıldı: 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti!

ABD'de okula saldırıldı: 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti!