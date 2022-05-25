Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çabaları!

2023 seçimlerine doğru yol aldığımız şu süreçte 6'lı masa ve gizli ortaklarının adaylık kavgası sürecin en büyük gündem maddelerinden oldu.Bir yandan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyen kesimler seslerini yükseltirken, diğer yandan ittifakın küçük ortakları 'kendidestekleyen kesimler seslerini yükseltirken, diğer yandan ittifakın küçük ortakları kendi adayımızı çıkartırız' restiyle CHP liderine gözdağı verdi.Yaptığı türlü itibar suikastları ve medya operasyonlarıyla ittifak içindeki rakiplerini birer birer devre dışı bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, son düzenlediği miting ile adaylığını resmi olmasa da dolaylı olarak ilan etmiş oldu.Kılıçdaroğlu her ne kadar zorla kendini ittifakın adayı yapsa da muhalif cephede bile destekçisi çok az. Öyle ki CHP liderinin adaylığını ilan etmesinin ardından sosyal medya veCHP yandaşı medyadan dikkat çeken itirazlar yükseldi. Birçok muhalif isim 'Kılıçdaroğlu ile kazanmamız imkansız' yorumları yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının siyasi intihar olacağını vurguladı.Kendisini zorla aday yapan fakat beklediği desteği bulmayan Kemal Kılıçdaroğlu, muhalifleri yanına toplamak için iktidara saldırarak ucuz bir operasyona girişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Kaçış planının anatomisi' başlığı adı altında servis ettiği asılsız iddialarla kendisine muhalif isimlere 'bize katılın' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun A4 belgelersallayarak sıraladığı iddialar sonrası videosunu 'Bize katılın' mesajıyla bitirmesi de yaptığı operasyonun ipucunu veriyor.Fakat CHP lideri bu video ile de beklediğini bulamadı. Kılıçdaroğlu'nun servis ettiği iddiaları inandırıcı bulmayan muhalif isimler seslerini yükseltmeye ve 'bu kafayla iktidar zor' demeye başladı.Kılıçdaroğu'nun iddialarına, gazeteci Cüneyt Özdemir'den de yorum geldi. Bahsi geçen iddiaları, 'Küçük rakamlardan saçma komplo teorisi' olarak ifade eden Özdemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de eleştirdi. Özdemir, Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla, yüzle çarpın bari... Ha bir de ABD'ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?ABD'deki AK Partili vakıfların katakullilerini incelemek ayrı, böyle saçma sapan bir komplo teorisini bizzat muhalefet liderinin ağzından sanki büyük bir şey açıklıyormuş gibi anlatmak çok çok ayrı. Durum düşündüğümü den çok daha Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu... Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, vallahi inanılmaz!“Ana muhalefet dediğimiz CHP tamamen kontrolü kaybediyor. Bu gidişle kısa bir süre sonra CHP 3. hatta 4. hatta 5. parti olacaktır görün. Büyük bir savrulma yaşanıyor..Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki belki de en vahim nokta 'Amerika bir hukuk devletidir' demesi. CHP'nin başındaki kişinin, kanunları ile FETÖ'yü koruyan, hukuku haydutluk içinaraçsallaştırmış bir ülkeye böyle yağcılık yapması utanç verici.Sn. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce deneyip başarılı olamadığı yöntemleri tekrar tekrar deneyip başarılı sonuç bekliyor. Bu kısır döngüden bırakın iktidar doğmasını, muhalefetolabilmek bile mucize.Vakıflardan yapılan açıklamada, ABD'de bulunan TURKEN Vakfı'nın ne olduğu, ne iş yaptığı, yasalardaki hakkında detaylı bilgiler verildi.