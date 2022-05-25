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Beyaz Gazete
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Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki!

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuşan Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki!
Ekleme: 25.05.2022 - 11:15 Güncelleme: 25.05.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam ortaya attığı iddialara bir tepki de Fahrettin Altun’dan geldi.

"Sömürgecilerin ve iş birlikçilerinin gücü Erdoğan'a yetmez"
Altun, isim vermeden CHP liderinin iddialarını hedef aldı.

"Sömürgecilerin ve onların yerli işbirlikçilerinin gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez." diyen Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımıza yönelik yalanlarla karşı karşıya kaldık"
Altun şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bütün alanlarda kendi hesabıyla hareket eden bir ülkedir. Bunu engellemek adına, son 20 yılda birçok kötüce haince girişimde bulunuldu. Bütün bunlara elbette yalan kampanyaları eşlik etti. Maalesef bunun bir örneğine de dün akşam şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımıza yönelik yalanlarla karşı karşıya kaldık. Dün gerekli cevaplar verildi. Şunu açık ve net bir şekilde şunu vurgulamak istiyorum; sömürgecilerin ve onların yerli işbirlikçilerinin gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez. Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi, bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya devam edecektir."
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