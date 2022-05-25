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Eski Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun hakkında flaş karar! Emniyet harekete geçti

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar üzerine sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulunan ve Yargıtay kararını işgal devletlerinin tutumuyla eş gören eski Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Uzun hakkında idari soruşturma başlatılırken Uzun'un rütbelerinin geri alınacağı öğrenildi.

Ekleme: 25.05.2022 - 12:08 Güncelleme: 25.05.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Eski Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun hakkında flaş karar! Emniyet harekete geçti
Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı "destek" paylaşımı ile tepki çeken eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun hakkında soruşturma yürütülüyor.

Uzun, İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde "Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanma bulunmadığı" yönünde rapor hazırlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, adı sık sık silahlı terör örgütü FETÖ ile anılan eski emniyet müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınması için harekete geçti. Halen hakkında 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin propagandasını yapmak ve bilerek ve isteyerek yardımda bulunmak' isnadıyla devam eden adli süreç bulunan Uzun ile ilgili bir yandan da idari soruşturma yürütülüyor.

EMNİYETTE FETULLAHÇI YOK DEMİŞTİ

2002 yılında İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde Ankara DGM'ye gönderilen cevabi yazıda, "Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı" yönünde görüş bildiren Sabri Uzun, 15 Temmuz darbe öncesi ve sonrasında attığı tweetlerle de FETÖ'nün adeta savunuculuğunu soyunmuştu.

CUMHURBAŞKANINA HAKARATTEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Sabri Uzun, 12 Mayıs'ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çekmişti. Uzun paylaşımında, "Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum." ifadelerini kullanarak, milli mücadelemizin en önemli kahramanlarından birisi olan Halide Edip Adıvar'ı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'katil' diyebilmiş ve 'devleti alenen aşağılamak' suçundan mahkum olmuş bir şahıs ile eşdeğer tutma gafletinde bulunmuştu. Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
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