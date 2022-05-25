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'Eren Abluka-7' operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı, devam eden "Eren Abluka-7" operasyonları kapsamında, çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Ekleme: 25.05.2022 - 20:33 Güncelleme: 25.05.2022 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
'Eren Abluka-7' operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi!İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bugün icra edilen operasyonda toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi bulunduğu belirtildi.

Operasyonda, 1500 kilogram amonyum nitrat, 6 EYP düzeneği, 2 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 TS 50 mayın, 6 RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 1 Dragunov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü ile 5 şarjörü, 10 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3 bin 200 çeşitli çaplarda fişek, 1 akü, 1 güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildiği kaydedildi.

Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği ifade edildi.

Son olarak ele geçirilenler şöyle:

- 20 adet el bombası,

- 1 adet RPG-7 roketatar,

- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı,

- 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

- 51 adet 82 mm havan mühimmatı,

- 7 adet 60 mm havan mühimmatı,

- 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı,

- 5,56 mm mühimmat,

- 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu,

- 13 adet basma düzenekli EYP,

- EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi,

- İnfilaklı fitil,

- Sıvı cıva,

- 2 adet oksijen tüpü,

- 3 adet telsiz vericisi,

- 19 adet radyo frekans vericisi,

- 1 adet Yaesu telsiz,

- İlk yardım çantası,

- 2 adet termal şemsiye,

- Kafa feneri.
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