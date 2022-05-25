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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!

İsveç ve Finlandiya heyetleri ile yapılan toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
Ekleme: 25.05.2022 - 19:46 Güncelleme: 25.05.2022 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
İsveç ve Finlandiya heyetleri ile yapılan toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın konuşmasından satır başları:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ülkeler için de NATO için de tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin 70 yıllık NATO tarihinde NATO ilkelerine yönelik çok ciddi bir rolü vardır. NATO bir güvenlik birlikteliğidir, üye olacak ülkeler güvenlik kaygılarını gidermeli.

Toplantıda teröristlerin iadesini gündeme getirdik.
Türkiye'ye karşı uygulanan savunma sanayi yaptırımlarının derhal kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Batılı ülkelerin istihbarat raporlarında dahi PKYD/YPG'nin terör listesinde olduğu açık.

1999 senesinde NATO üyelik şartlarıyla ilgili ilkeler belirlenmişti. 1999'dan beri üye olan ülkeler bu pressiplere göre üye oldu. Bizim beklentimiz bu kuralların uygulanmasıdır. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin olduğu bir ortamda bu üyeliklerin gerçekleşmesi mümkün değil.

Üzerinde uzlaşılan bir mutabakat yok. Bir sonraki toplantıya NATO dahil olacak mı?

Bu toplantıdan sonra bir müzakere metni çıkmadı. Yeni toplantının tarihi belli değil. Şimdi verdiğimiz mesajları aldılar. Kendi liderlerine ilettikten sonra bize geri dönüşlerine göre yol haritamızı çizeceğiz.

Türkiye'nin NATO zirvesine kadar bir telaşı yok. Ancak karşı tarafın bir telaşı var. Bir sonraki görüşme liderler zirvesinde mi olacak?

Tüm alternatifler mümkün. Bakanlar düzeyinde görüşmeler olabilir, liderler seviyesinde bir görüşme olabilir. Muhataplarımızın önerileri doğrultusunda şekillenecek.

Savunma sanayi ürünlerine yönelik amborgo kaldırılacak mı?

Savunma sanayi ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir tavır gördük. Müttefiklerin birbirlerine amborgo uygulamasını doğru bulmuyoruz. Bu ancak ittifakı zayıflatır.

YPG/PYD'yi terör örgütü olacak tanıyacaklar mı?
Bize güvenlik endişelerimizi anladıklarını dile getirdiler. Biz Obama döneminde ortaya atılan bu tezin yanlış olduğunu ifade etmiştik. PYD ve YPG'nin nereye oturduğunu kendi istihbaratları da iyi biliyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
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