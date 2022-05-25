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Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!

Geçtiğimiz haftalarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya destek açıklamasında bulunan Meral Akşener, 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganını kullanmıştı. Sultan Abdülhamid Han'a ilişkin tepki çeken sözlerini yineleyen Akşener, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan için "Tazmanya canavarı" benzetmesi yapan Meral Akşener, "Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş hep birlikte şahit olacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!
Ekleme: 25.05.2022 - 12:13 Güncelleme: 25.05.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Sultan Abdülhamid Han hakkındaki tepki çeken sözlerini yineledi. Geçtiğimiz haftalarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya "Kavala mevcut yasalarla zaten aklanmıştır. 1908'deki ruh neyse Gezi de odur." sözleriyle destek veren Akşener, konuşmasını, 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganıyla bitirmişti. Akşener'in şu sözleri büyük tepki toplamıştı:

"Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!"

Abdülhamid Han hakkındaki sözleri tepki çekmeye devam eden Akşener, aynı ifadeleri yine kullandı. Akşener, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇİRKİN BENZETME
Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Tazmanya canavarı edasıyla attığı adımları gülerek izliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş hep birlikte şahit olacağız. Sayın Erdoğan'ı şimdiden uyarıyorum: Bu saatten sonra milletim beni affetsinler tutmaz. Benden söylemesi: Yenilgiyi şimdiden sindirmeye başlasan iyi edersin.

İstibdada dur demeye devam edeceğiz. Yeter, söz milletindir diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz."
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Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!
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