Bakan Dönmez duyurdu! Yerli ve milli jeneratörde seri üretim başlıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, türbin tasarımlarının bitirildiğini ifade ederek, 'Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü de Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız.' dedi.Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:'YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ'Santrallerimizin kontrol sistemlerini de Elektrik Otomasyon Sistemi adını verdiğimiz EOS projesiyle yerlileştirmiştik. 2022 yılı içerisinde inşallah 20 santralimizde uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hasan Polatkan Hidro elektrik santralimiz de bunlardan biri olacak. Şu ana kadar 8 santralimizdeki uygulamayı tamamladık. Kalan 12 santralimize de inşallah yıl sonuna kadar yerli otomasyon sistemlerini yerleştirmiş olacağız. İnşallah Hasan Polatkan HES'e kuracağımız yerli otomasyon sistemi, yerli jeneratör ve yerli türbinle artık HES'lerde sadece kaynağın değil teknolojinin de bize ait olduğu yeni bir dönemi başlatacağız.Bakan Dönmez, Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlarla ilgili, 'Bu tür faaliyetlere çanak tutan bir de muhalefet anlayışı var. Marjinalleri toplumsal hareketlerin merkezine çekmeye, onları legalleştirmeye çalışan bir muhalefetten bahsediyorum. Bizim mücadelemiz tabi ki onlar gibi yakarak yıkarak değil, imar ederek, büyüterek, geliştirerek olacak. En güzel cevabımız bu olacak.' dedi.Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de bizim çevre de. Yerin altındaki cevherler de bizim, yerin üstündeki güzellikler de. Bunları ne birbirine rakip, ne de birbirinden ayrı görüyoruz.Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'. Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız.Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz. Artık al tak çalıştır modelinden, yap tak çalıştır modeline geçmemiz lazım. Küçük adımlarla başladığımız bu süreçte bugün artık koşar adımlarla ilerliyoruz.