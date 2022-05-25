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Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'ya ziyaret etti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettik, Filistinli ve diğer ziyaretçi kardeşlerimizle kucaklaştık" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 25.05.2022 - 20:55 Güncelleme: 25.05.2022 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'ya ziyaret etti!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden Aksa'ya doğru yürüdü.

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresini ziyaret eden Çavuşoğlu, İdare Başkanı Azzam el-Hatib ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'ya ziyaret etti!

'MESCİD-İ AKSA TÜRK MİLLETİNİN DUALARINDA'

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, görüşmede, 'Mescid-i Aksa, Türk milletinin dualarında. Türkiye'nin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik hassasiyetini, İsrail tarafına açıkça ifade ettik.' dedi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının ve tüm İslam ülkelerinin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı unutmaması için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettik, Filistinli ve diğer ziyaretçi kardeşlerimizle kucaklaştık' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vakıf yetkilileriyle görüşmesinin ardından Harem-i Şerif'te Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de ziyaret etti.

Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar, Çavuşoğlu'na sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirmek istedi.

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