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Beyaz Gazete
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Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki! 'Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki göstererek, “İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler” dedi.

Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki! 'Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler'
Ekleme: 25.05.2022 - 10:34 Güncelleme: 25.05.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki! 'Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar.

İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hapse attılar, bitiremediler; Gezi kalkışmasıyla indiremediler; 17/25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler; 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler; Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar' ifadelerini kullandı.
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