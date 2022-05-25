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Beyaz Gazete
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Antalya oteli yakmaya çalışan kadın gözaltına alındı!

Antalya'da genç bir kadın, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir oteli yakmaya çalıştı. Polis, elinde bıçakla tehditler yağdıran kadını gözaltına aldı. Görgü tanıkları ise yaşananları şu sözlerle anlattı…

Ekleme: 25.05.2022 - 19:26 Güncelleme: 25.05.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
Antalya oteli yakmaya çalışan kadın gözaltına alındı!İnanılmaz olay Antalya Alanya'da yaşandı… Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nilüfer isimli, soy ismi açıklanmayan kadın, kentsel dönüşüm nedeniyle bir süredir boş olan bir otele girdi.

OTELİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Otelin mutfak kısmında yangın çıkartmaya çalışan kadını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kadını ikna çabalarına başladı.

MOSSAD AJANIYIM

Sık sık bağırarak önce jandarma ve savcı daha sonra da MOSSAD ajanı olduğunu iddia eden kadın, kendisini FETÖ'nün bu hale getirdiğini söyledi Olay yerine gelen Cumhuriyet Karakolu ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uzun süren ikna çabalarına karşılık vermeyen kadın, eline aldığı bıçakla kendisine zarar vereceği tehdidinde bulunarak, polis ekiplerinin müdahalesini de engellemeye çalıştı.

Bir süre devam eden ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine devreye giren Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Usta, kadını bir süre oyaladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

O esnada Cumhuriyet Karakoluna bağlı ekipler arkadan yaklaşıp kadının bıçak olan elini arkadan tuttu. Hemen ardından Emniyet Müdür Yardımcısı Usta ve ekipler, kadını etkisiz hale getirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan Nilüfer isimli kadın, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SABAH BAĞIRMA SESLERİ DUYDUK
Mahalle sakini Şeker Taşlan, 'Sabah bağırma sesleri duyduk. Kentsel dönüşüme giren bir binanın içerisine girmiş. Sanırım madde bağımlısı. Tanımıyoruz, bilmiyoruz.

Otele gizlice giren kadın öyle şeyler yaptı ki: Sabah bağırma sesleri duyduk!
Önce yangın çıkarttı. Polis, itfaiye geldi. Eline bıçak aldı, o yüzden polisler içeriye giremedi. 'FETÖ beni bu hale getirdi' diyordu' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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