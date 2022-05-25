3 arkadaş 3 intihar notu bırakmıştı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

Esrarengiz olay İstanbul Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre bir apartman dairesinde yaşayan Cemre Bilmez dün akşam saatlerinde Mehmet Bilal B. ve Y.İ.B. isimli iki arkadaşıyla birlikte evine geldi. Sabahın ilk saatlerine gelindiğinde Cemre Bilmez ve Mehmet Bilal B. başlarından silahla vuruldu. İkili kanlar içerisinde kalırken Y.İ.B. ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.GENÇ KIZ ÖLDÜOlay yerine gelen sağlık ekipleri Cemre Bilmez'in yaşamını kaybettiğini, Mehmet Bilal B.'nin ise yaşam fonksiyonlarının devam ettiği kaydetti. Genç adam acil servisle hastaneye kaldırılırken, evdeki Y.İ.B. ise gözaltına alındı. Evde yapılan incelemelerde ise intihar notu olduğu ileri sürülen yazılı kağıtlar bulundu.'İNTİHAR İÇİN BİR ARAYA GELDİK'Gözaltındaki Y.İ.B.'in polise verdiği sözlü ifadesinde "Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim" dediği öğrenildi.'BENİ BİLAL'İN YANINA GÖMÜN'Öte yandan evde bulunan ve Cemre Bilmez'e ait olduğu değerlendirilen intihar notunda "Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni Bilal'in yanına gömün." dediği ailesine "Beni sevmeniz için her şeyi yaptım" yazdığı kaydedildi.'SİZİ ÇOK ÜZDÜM'Ağır yaralı olan Mehmet Bilal B.'ye ait olduğu değerlendirilen notta ise "Burak ağabey sana layık olamadım... Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın" ifadelerine yer verildiği belirlendi."YAN YANA GÖMÜN"Son anda intihardan vazgeçen Y. İ.B.'nin mektubunda ise "Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. Bilal'li de benim yanıma, yan yana gömün" dediği öğrenildi. Cemre Bilmez'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.CEMRE BİLMEZ'İN ARKADAŞI ANLATTICemre Bilmez'in adını vermek istemeyen çocukluk arkadaşı, "Ben Cemre'nin çocukluk arkadaşıyım. Beraber Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdük. Kendisi çok yaşam dolu enerjili bir insandı. Yani nasıl böyle bir şeyin başına geldi hala inanamıyorum. 3 gün önce yanındaydım. Geldim yanında erkek arkadaşı, erkek arkadaşının kuzeni de vardı. Erkek arkadaşının kuzeninin ismi Yusuf, erkek arkadaşının ismi Mehmet'ti galiba. 3 hafta önce tanıştıklarını söylediler. Birlikte şu an burada yaşadıklarını, çocuğun gidecek yeri olmadığını söyledi. 3 gün sonra da bu olay geldi yani. Daha dün de konuşmuştum. Dünden önceki gün 'Kanka bize gel bizde de kal eğleniriz' dedi. Ben de gelmek istemedim, arkadaşımlaydım. Sonra bu olay oldu işte. Asla intihar edecek birisi değil. Sürekli konuştuğum, iletişimde olduğum birisi. O çocuktan da çok hoşlanıyordu son zamanlarda. İyi birisi falan diyordu ama asla intihar etmez Cemre. O bilinçte bir insan değil. Bana kardeşim söyledi. Ben de şok oldum. Hemen geldim buraya zaten" dedi.Konuşmasına devam eden arkadaşı, "Cemre zaten Milli Eğitim'e bağlı bir okulda devlet memuru olarak çalışıyordu. Asla böyle çok ciddi bir aşk yoktu böyle intihar edebilecek kadar. Sürekli konuşuyorduk zaten. Üç hafta önce tanıdığı birisi için neden intihar etsin Cemre" diye konuştu.Cemre Bilmez'in arkadaşı Ömer Özel ise, "Cemre'nin yakın arkadaşıyım Kartal'dan. Cemre ile bir senedir tanışıyoruz yakın arkadaşımız sayesinde. Duydum direkt geldim, Bursa'dan geldim. Çok üzüldüm. Hayat dolu bir kızdı, yapacağını düşünmüyorum. İntihar olduğu söyleniyor.-Mehmet Bilal B-İntihar olarak geldim direkt. Olduğunu düşünmüyorum. Cemre çok hayat dolu bir kızdı. Yanındakileri kesinlikle tanımıyorum. Ben hatta tek kaldığını sanıyordum. Ev arkadaşı gittikten sonra hiç haberim olmadı yani evle ilgili durumunu bilmiyordum.Erkek arkadaşından hiç haberim yoktu. Cemre yeni kedi sahiplendi. Kedi sahiplenen bir insanın ben intihar etmek isteyeceğini sanmıyorum. Ki kedisini de seviyordu. Sırf onun için bile intihar edeceğini sanmıyorum" dedi.