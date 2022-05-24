Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’ya turistler akın etti. Sadece havayoluyla gelen yolcu sayısı tam 2 milyon 35 bin 948’e çıktı.
Her yıl turistleri kendine çeken Antalya, bu yıl da zirvede. Antalya'da turizm her geçen gün daha da hareketleniyor. 428 5 yıldızlı otele ve 680 bin yatak kapasitesine sahip kente, dünyanın her yerinden turist geliyor.
YÜZDE 217 ARTIŞ
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Mayıs'ta hava yolu ile gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217 artışla 2 milyon 35 bin 948 olarak kaydedildi.
ANTALYA MİSAFİRLERİ İÇİN HAZIR
Geçen yıl aynı dönemde 643 bin 68 kişiyi ağırlayan Antalya'nın bu yıl daha fazla turisti misafir etmesi planlanıyor.
SEZON AÇILDI
Mayısın ilk 23'ünde ise kente 813 bin 753 kişi geldi.
HEDEF 15,5 MİLYON
Geçen yılı 9 milyon turist rakamı ile kapatan Antalya'da sektör, bu yıl 2019'daki yaklaşık 15,5 milyon rakamına ulaşmayı hedefliyor.
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