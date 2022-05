Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Her yıl turistleri kendine çeken Antalya, bu yıl da zirvede. Antalya'da turizm her geçen gün daha da hareketleniyor. 428 5 yıldızlı otele ve 680 bin yatak kapasitesine sahip kente, dünyanın her yerinden turist geliyor.Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Mayıs'ta hava yolu ile gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217 artışla 2 milyon 35 bin 948 olarak kaydedildi.Geçen yıl aynı dönemde 643 bin 68 kişiyi ağırlayan Antalya'nın bu yıl daha fazla turisti misafir etmesi planlanıyor.Mayısın ilk 23'ünde ise kente 813 bin 753 kişi geldi.Geçen yılı 9 milyon turist rakamı ile kapatan Antalya'da sektör, bu yıl 2019'daki yaklaşık 15,5 milyon rakamına ulaşmayı hedefliyor.