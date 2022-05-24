  • USD: 16,08 - 16,11
  • EURO: 17,23 - 17,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sadece 15 gün ortaya çıkıyor! Görmek için kilometrelerce yürüyorlar!

Dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler karların erimesiyle kendini göstermeye başladı. Senede sadece 15 gün görülen endemik laleler için turlar düzenleniyor. Turlara, kentin yanı sıra civar kentlerden de katılım oluyor.

Ekleme: 24.05.2022 - 14:52 Güncelleme: 24.05.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Sadece 15 gün ortaya çıkıyor! Görmek için kilometrelerce yürüyorlar!Tunceli'de baharın gelişiyle beraber dağlarda ters laleler çiçek açtı. Koruma altında bulunan ters laleler için kulüpler tarafından turlar düzenleniyor.


Sadece 15 gün ortaya çıkıyor! Görmek için kilometrelerce yürüyorlar!

Tunceli Dağcılık Kulübü (TUDAK) tarafından merkeze bağlı Ağdat köyünde bulunan ters laleler için tur düzenlenirken tura çok sayıda vatandaş katıldı.

Sadece 15 gün ortaya çıkıyor! Görmek için kilometrelerce yürüyorlar!

Köy yakınlarına kısa süreli mola veren katılımcılar yaklaşık 45 dakika süren yürüyüşün ardından ters lalelerin bulunduğu alana ulaştı.

Sadece 15 gün ortaya çıkıyor! Görmek için kilometrelerce yürüyorlar!

Ters laleleri fotoğraflayan doğaseverlerden Melek Yıldız, 'Temiz bir hava güzel bir doğa içerisindeyiz. Ters lalelere zarar vermemek için olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Grup sorumluları da bu konuda uyarıları yapıyor. Güzel bir doğası var. Çevremizi korumaya çalışıyoruz. Herkesin de çevresini korumasını istiyoruz' dedi.

Sadece 15 gün ortaya çıkıyor! Görmek için kilometrelerce yürüyorlar!

Geziye Kocaeli'den katılan İlyas Doğan isimli katılımcı ise 'Bu güzellikleri herkesin görmesi gerekiyor. Tabi doğamızı temiz tutmamız gerekiyor. Çöplerimizi değil sevgimizi bırakalım. Bu doğaya sahip çıkalım” diye konuştu.
CHP'li İBB 2019'da %60 tamamlanmış halde teslim aldığı projeyi yine erteledi!
Utanırlar mı acaba? Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip eden ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu ortaya çıktı!
Yunanistan'dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan'ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?
HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı
4 şehit 4 acı dolu ev! Şehitlerin baba ocaklarında yas var!
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük
Avrupa Birliği Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak
Dünyada ham çelik üretimi düştü Türkiye'de yükseldi
İSKİ’de büyük skandal! 2 milyar TL’lik su kayıp
1 haftada 7 bin 678 düzensiz göçmen yakalandı
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'de önemli açıklamalar
Sıcaklıklar arttı pazarda fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında düştü
https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/05/24/isvec-ve-finlandiya-heyeti-ankaraya-gelecek
Bakan Varank: 150 kişi uzay başvurusunu tamamladı
İstanbul'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı!
Ukrayna'da Bayraktar fırtınası devam ediyor: SİHA'lar için özel klip çekildi
CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız
17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Altında kritik dar bant hareketi!

Altında kritik dar bant hareketi!

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir