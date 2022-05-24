Erdoğan sinyali verdi: Güvenli bölge için 5. harekat

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturmak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarını yapan Türkiye, 5. harekatın düğmesine bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları yakında atmaya başlıyoruz. TSK, istihbarat, Emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenlik alanı oluşturmak için yaptığımız çalışmaların eksik kalan kısımları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu’nda bu hususlar enine boyuna değerlendirilecek ve kararımızı alacağız” dedi. Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: (Yeni sınır ötesi harekat) Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırı, taciz, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktır. TSK; istihbarat, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günkü MGK toplantımızda gereken kararları alacağız.