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Bakan Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Filistin konusunu görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesi ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Ekleme: 24.05.2022 - 21:30 Güncelleme: 24.05.2022 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Filistin konusunu görüştü!
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin temasları kapsamında Ramallah'a gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Filistin meselesi ile bölgedeki güncel gelişmeler değerlendirildi. Abbas'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, Filistinli lideri Türkiye'ye davet etti.

Ramallah ziyaretinde Abbas görüşmesi öncesinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen ve dışişleri bakanlığı düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, yarın İsrail'de temaslarda bulunacak.

İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması planlanıyor.
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