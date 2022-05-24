15 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Kritik görüşmeler bugün ve yarın...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Filistin'e yarın da (25 Mayıs) İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirerek mevkidaşları ile görüşecek. İsrail'e ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e dönük olarak 15 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak.NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ BİR SAYFATürkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Daha önce İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti de yarın gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail ziyaretinde mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.GİTMEDEN ÖNCE CEVAPLADI: BÜYÜKELÇİ ATANACAK MI?Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, 'İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz' yanıtını vermişti.BUGÜN FİLİSTİN'DEDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde de bugün Filistin'de temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Sayın Bakanımız, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecektir.Sayın Bakanımızın bahsekonu ziyareti çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la da biraraya gelmesi planlanmaktadır.Sayın Bakanımızın, 25 Mayıs 2022 tarihinde ise İsrail'i ziyaretle, İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Sayın Yair Lapid'le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede, İsrail'le ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.ERDOĞAN HERZOG GÖRÜŞMESİ İLE BAŞKA BİR SEYİR BAŞLADIBilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan mart ayında İsrailli mevkidaşı Yitzak Herzog ile Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirmiş ve normalleşmeye ilişkin adımların süreceği sinyalini vermişti. Ardından da Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili de Herzog'u arayarak derhal son verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı paylaşımda son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etmişti.