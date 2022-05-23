İzmirli avukat evine gelen pırlanta hırsızını yakaladı!

İzmir'de geçen yıl 29 Eyül'de, avukat Şenay Geçkil'in evinden, 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalındı. Durumu polise bildiren Geçgil, kendisi de hırsızların izini sürmeye başladı.Ekipler, kapı ve pencerede zorlama olmadığını tespit edince, avukat Geçkil, son bir haftada evine gelen misafirleri mercek altına aldı. Bu misafirlerden, diğer komşularının aksine olayın oluş şekliyle ilgili hiç soru sormayan alt komşuları S.Ç.'den şüphelendi.Aynı zamanda Kuyumcular Odası Başkanı ile pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaşan Geçgil, denk gelen kuyumcuların kendisine haber vermesini istedi.Kısa süre sonra Geçkil'e ait pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi.Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın daha önce şüphelendiği komşuları S.Ç. olduğunu görünce durumu polise bildirdi.Soruşturma sürüyor.