Biden'dan Kuzey Kore lideri Kim'e tek kelimelik mesaj!

ABD Başkanı Joe Biden, Asya turu kapsamında çıktığı seyahetinde dün Güney Kore'deydi. Güney Kore basın mensuplarıyla konuşan Biden, 'Kuzey Kore'nin yapacağı herhangi bir şeye hazırlıklıyız. Nükleer denemelere yönelik de bir kaygı taşımıyorum' ifadelerine yer verdi.Gazetecilerden biri ise Biden'a Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a bir mesajının olup olmadığını sordu. Biden yalnızca 'Merhaba' dedi. Bir kaç saniye sonra da 'Nokta' ifadelerine yer verdi.Daha önce Kuzey Kore lideri Kim, eski ABD Başkanı Donald Trump ile 2 kere bir araya gelmişti.Biden, göreve başlamasından bu yana ilk defa Asya ziyareti gerçekleştiriyor. Biden'ın 'Dörtlü' gruptan oluşan ittifakın temel taşı Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle görüşmeleri içeren ziyaretin temel taşı ABD'nin Asya ile angajmanı için ekonomik destek sağlayan geniş bir plan olan Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesini tamamlamak.Kuzey Kore ise son zamanlarda yaptığı balistik füze denemeleriyle gündeme geliyor. Tüm tepkilere rağmen yılın başından beri art arda denemelerini devam ettiriyor.