Bayraktar Akıncı SİHA'lara yeni talip!

Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir talip var. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden haberler geçen Lübnan merkezli Tactical Report, Suudi Arabistan'ınBayraktar Akıncı SİHA'sı satın almak için üretici şirket Baykar'la görüşmeye hazırlandığını bildirdi.Haberde, Suudi Arabistan'ın askeri kabiliyetini artırmak amacıyla kurulan Askeri Sanayiler Genel Otoritesi'nin, SİHA tedarikiyle ilgilendiği kaydedildi.ÜLKE SAYISI 20'YE ULAŞTI!Öte yandan 2014'te hizmete giren TB2'nin ihraç edildiği ülke sayısı 20'ye ulaştı. Listede Ukrayna'nın yanı sıra Katar, Azerbaycan, Polonya ve Pakistan gibi ülkeler var.TİHA GEÇEN SENE HİZMETE GİRDİTB2'lere göre daha gelişmiş özelliklere ve yük taşıma kapasitesine sahip olmasının da etkisiyle taarruzi insansız hava aracı (TİHA) olarak da anılan Bayraktar Akıncı'lar geçen sene hizmete girdi.Independent Türkçe'nin haberine göre Baykar, Bayraktar Akıncı TİHA'ları için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı. TİHA'ların 2023'ten itibaren teslim edilmesi hedefleniyor.