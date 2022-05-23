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Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hızır Reis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selman Reis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'ya NATO konusunda net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Terörle mücadelede Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. Somut adımlar görmek istiyoruz." dedi. 2027'ye kadar 6 adet yeni tip Denizaltımızı donanmaya kazandırılacağını belirten Erdoğan, "Milli Denizaltımızı 5-6 yıl içerisinde donanmamıza teslim edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz!
Ekleme: 23.05.2022 - 12:18 Güncelleme: 23.05.2022 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz!
Hızır Reis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selman Reis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'YENİ TİP DENİZALTILARIMIZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ İTİBARIYLA GÖZ DOLDURMAKTADIR'

'Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin emniyet ve huzuru için karada, havada ve denizde mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Rabbim'den rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.

Yeni tip denizaltılarımız teknik özellikleri itibarıyla gerçekten göz doldurmaktadır. Denizaltılarımız 300 metreden fazla derine inebiliyor. Su altında 3 gün görev yapabnilen denizaltılarımız, 12 hafta boyunca ikmalsiz denizde kalabiliyor. Etkili silahlarla donatılan denizaltılarımız değişik tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme kabiliyetlerine sahiptir.

Denizaltımıza milli torpidomuz Akya ile milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı entegre ediyoruz.

Denizlerdeki gücümüze güç katacak bu denizaltılarımızın inşa edilmesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

2027'ye kadar 6 adet yeni tip Denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız.

Milli Denizaltımızı 5-6 yıl içerisinde donanmamıza teslim edeceğiz.

'ÜLKEMİZE UYGULANAN HAKSIZ, HUKUKSUZ YAPTIRIMLARI UNUTMADIK'

Son 40 yılda bölücü teröre karşı sürdürdüğümüz bu mücadelede, binlerce vatan evladını ömürlerinin baharında toprağa verdik. Ülkemize uygulanan haksız, hukuksuz yaptırımları asla unutmadık. İnsanımızın canına, malına kast eden teröristlere yönelik meşru terör operasyonları nedeniyle hedefe konulduk.

Bize para ile verilmeyen silahlar, DEAŞ'la mücadele adı altında teröristlere bedavaya verildi.

Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne de 40 yıllık teröörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO MESAJI

İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamazsınız. Terörle mücadelede Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. Somut adımlar görmek istiyoruz.

Savunma ürünlerinden tasarımlarına her safhasına kadar yerlilik oranlarımızı en üst seviyeye talşımayı hedefliyoruz. Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
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