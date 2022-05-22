Tekirdağ'da anne dehşeti! 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp komşusuna anlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık mahallesindeki bir partmanda yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne Sevda K, geçirdiği cinnet sonrası rehabilite öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela K.'yi bıçakladı.ELLERİ KANLI ŞEKİLDE KOMŞUSUNA GİTTİKüçük kız kanlar içinde kalırken, anne elleri kanlar içinde karşı komşusunun kapısını çalarak kızını bıçakladığını söyledi.VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDIKomşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri vücudu parçalara ayrılmış halde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.İLK İFADESİNDE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİİlk ifadesinde cinnet getirdiğini belirten anne Sevda K. pişman olduğunu söyledi. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Anne ise gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.