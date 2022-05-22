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Tekirdağ'da anne dehşeti! 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp komşusuna anlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı. Dehşete düşüren olayın ardından ise cani anne Sevda K. korkunç olayı kanlı ellerle kapısını çaldığı komşusuna anlattı. Ela K. isimli küçük kızın engelli olduğu öğrenildi.

Ekleme: 22.05.2022 - 17:34 Güncelleme: 22.05.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da anne dehşeti! 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp komşusuna anlattıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık mahallesindeki bir partmanda yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne Sevda K, geçirdiği cinnet sonrası rehabilite öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela K.'yi bıçakladı.

ELLERİ KANLI ŞEKİLDE KOMŞUSUNA GİTTİ

Küçük kız kanlar içinde kalırken, anne elleri kanlar içinde karşı komşusunun kapısını çalarak kızını bıçakladığını söyledi.

Tekirdağ'da anne dehşeti! 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp komşusuna anlattı

VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri vücudu parçalara ayrılmış halde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ'da anne dehşeti! 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp komşusuna anlattı

İLK İFADESİNDE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İlk ifadesinde cinnet getirdiğini belirten anne Sevda K. pişman olduğunu söyledi. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Anne ise gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.
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