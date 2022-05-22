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MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyinde yaptığı nokta atışı harekatta Mahmur sözde sorumlusu PKK'lı terörist Ahmed Rubar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
Ekleme: 22.05.2022 - 12:06 Güncelleme: 22.05.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde yaptığı nokta harekatı ile başarılı bir operasyona daha imza attı.


İstihbarat birimlerinin uzun süreden beridir takip ettiği Mahmur sözde genel sorumlusu PKK'lı terörist Ahmed Rubar SİHA tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!

Terör örgütünün 41 kişiden oluşan sözde yönetim kadrosunda da yer alan terörist Rubar'ın 31 yıldır örgüt içerinde faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.
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MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
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