  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) dünyanın gündemine oturdu. Afrika kökenli olan ancak İngiltere'de görülmesinin ardından hızla Avrupa ve Amerika'ya yayılan maymun çiçeği virüsü ile ilgili soruları Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı. Çiçek virüsü ile benzerliği var mı? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Hangi ülkelerde görüldü?

Ekleme: 22.05.2022 - 11:23 Güncelleme: 22.05.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?
Dünya diken üstünde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelen haberleri takip ediyor. 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen Avrupa'da yayılması ile paniğe neden olan maymun çiçeği virüsü ile iligli merak edilenler...

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

DSÖ DOĞRULADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak İngiltere'de görülen ve daha sona Avrupa ülkelerine yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 80 kişiye bulaştığını doğruladı.

Örgütün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, DSÖ'nün ülkelerden gelen maymun çiçeği vaka raporlarını yakinen takip ettiği belirtildi. Bu kapsamda DSÖ'ye 12 ülkeden bildirilen 80 civarında vakanın doğrulandığı, 50 vakanın ise araştırıldığı kaydedildi.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

2 HAFTADA 12 ÜLKEYE YAYILDI

Açıklamada, virüsün takibi genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakasının ortaya çıkabileceği belirtildi. İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 12 ülkeye yayıldı.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

İngiltere'nin dışında İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, Kanada, ABD ve İsrail, maymun çiçeği vakaları görülen ülkeler arasında yer aldı.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

ÖLÜM ORANI NEDİR?

DSÖ, vakaların görüldüğü ülkelerle işbirliği içinde virüs tespit çalışmalarını artırmayı ve salgın yönetimi konusunda yardımcı olmayı hedeflediklerini duyurdu. Örgüt semptomların 2-4 hafta arası sürdüğünü, ölüm oranının ise yüzde 3-6 arasında olduğunu aktardı.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

FESTİVALLER VE PARTİLERE DİKKAT

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge de 'Yaz mevsimi yaklaşırken büyük buluşmalar, festivaller ve partiler nedeniyle yayılımın hızlanmasından endişe ediyorum' ifadelerini kullandı. DSÖ'nün internet sitesinden maymun çiçeğine dair en fazla sorulan soruları ve yanıtlarını da paylaştı.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ İLE ÇİÇEK VİRÜSÜ NE KADAR BENZER?

Küresel aşılama faaliyeti sonrasında 1980'de yeryüzünden silinen çiçek virüsü ile maymun çiçeği arasında genetik benzerlik bulunuyor. Bu yüzden çiçek aşısı yapılan kişiler maymun çiçeğine karşı da bir miktar koruma sahibi olabiliyor.

Öte yandan virüsün 40 yıldan uzun süre önce yer yüzünden silinmesi ve ardından aşılama faaliyetlerinin durdurulması, genç nüfusu bu virüse daha açık hale getiriyor.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Belirtiler arasında ateş, yoğun baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, yorgunluk, lenf bezi şişkinliği, deride döküntü ve lezyon yer alıyor. Döküntü genellikle ateşten 1-3 gün sonra başlıyor.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Lezyonlar düz veya şişkin olabiliyor, işi saydam veya sarımsı bir sıvıyla dolabiliyor ve ardından genellikle çatlayıp, kuruyup düşüyorlar. Vücuttaki lezyon sayısı birkaç adetten binlerceye kadar değişebiliyor.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Döküntü genellikle yüz, avuç ve ayaklarda yoğunlaşırken gövdede daha az görülüyor. Ağız, cinsel organlar ve gözlerde de ortaya çıkıyorlar.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

NE KADAR SÜRÜYOR?

Bu semptomlar 2-4 hafta sürdükten sonra genellikle kendiliğinden geçiyor. Fakat semptomlar ortaya çıktığında kendiliğinden geçmesini beklemek yerine doktora başvurmak tavsiye ediliyor.

Maymun çiçeği geçirenlerle yakın temaslı olanların da sağlık birimlerine haber vermesi tavsiye ediliyor.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Çoğu vakada semptomlar kendiliğinden geçse de virüs bazı kişiler için ölümcül yolabiliyor. Yeni doğan bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için bu virüs daha fazla tehdit oluşturuyor. Ağır vakalarda deri enfeksiyonu, zatürre ve körlüğe kadar ilerleyebilen göz enfeksiyonları görülebiliyor.

Vakaların en sık görüldüğü Afrika ülkelerinde ölüm oranı yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor.

Fakat bu ülkelerdeki virüs tespit sistemlerinin kısıtlı olması nedeniyle hafif vakaların tespit edilmemiş olma ihtimali de yüksek. Bu nedenle gerçek ölüm oranı bundan daha düşük de olabilir.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ İNSANDAN İNSANA NASIL GEÇİYOR?

Virüsü taşıyan insanlar semptom gösterdikleri dönemde bulaştırıcı oluyor. Bu genellikle virüse maruz kaldıktan sonraki 2-4 haftalık süreçte oluyor. Özellikle döküntü bölgeleri, vücut sıvıları ve yaralar bulaştırıcı olabiliyor.

Virüsü taşıyan kişilerin kullandığı kıyafetler, havlular, nevresim takımları ve çatal-bıçaklar da virüsü bulaştırabiliyor.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Ağızdaki lezyon ve yaralar da bulaştırıcı olduğu için tükürük yoluyla bulaşma ihtimali de var. Bu yüzden maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerle yakın temasta olanlar, özellikle de aynı evde yaşayanlar, partner ve sağlık çalışanları daha yüksek risk grubunu oluşturuyor.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Virüs hamilelik döneminde plasentadan bebeğe de geçebiliyor. Semptom göstermeyen hastaların bulaştırıcı olup olmadığı ise kesin değil.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalık belirtileri genellikle kendiliğinden geçiyor. Döküntü ve kaşıntıların mümkünse kendiliğinden kurumasını beklemek, değilse üzerini nemli tutmak da tavsiye ediliyor.

Göz ve ağızdaki yaralarla temas etmemek de önemli.

Çiçek virüsüne karşı geliştirilen antiviral ilaç tecovirimat (TPOXX adıyla da biliniyor) Ocak 2022'de maymun çiçeğine karşı da kullanım onayı aldı.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

DAHA BÜYÜK BİR SALGIN RİSKİ VAR MI?

Maymun çiçeği, bulaşıcılığı yüksek bir virüs olarak görülmüyor. Bunun nedeni ise bulaşması için fiziksel temas gerçekleşmesi gerekmesi.

Uzun zamandır bu virüsü yüksek öncelikli virüs kategorisinde değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılmasını önlemek için virüsün görüldüğü ülkelerle temasa geçti.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

VİRÜSÜN ADI NEDEN MAYMUN ÇİÇEĞİ?

Virüs ilk olarak 1958'de bilimsel araştırmalarda kullanılan bir maymun kolonisinde tespit edildiği için bu ismi aldı.

İnsanlardaki ilk virüs ise 1970'de görüldü.
Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Böyle ihanet görülmedi! CHP'li belediyeler kasalarını DHKP-C'ye açtı
THODEX davasında yeni gelişme! Kripto Fatih için flaş karar
Avrupa'nın ikiyüzlülüğü! Göçmen mi istemiyorsunuz Müslümanlara mı karşısınız?
Kira fiyatlarına düzenleme! 3 bakanlık devrede: İşte masadaki uygulama
Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 2 ölü 42 yaralı!
CHP'de adaylık kaosu! Kapılar kapandı!
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması!
CHP'de Atatürk yasağı! Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi vardı!
Bayraktar AKINCI TİHA'dan yeni başarı! Havalandı!
Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert sözler!
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında soğuk savaş!
CHP'li Altay duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
AK Parti'den borç batağındaki İBB'ye sert tepki!
Fransız yargısından çifte standart! PKK'la ilişkiyi görmezden geldi!
Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı: Öğle saatlerine dikkat

Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı: Öğle saatlerine dikkat

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Yeni ehliyetler için hazırlıklar başladı!

Yeni ehliyetler için hazırlıklar başladı!

Körfezde büyük tehlike! Ölümcül olabilir!

Körfezde büyük tehlike! Ölümcül olabilir!

Çelik Kanatlar İstanbul'da şov yaptı!

Çelik Kanatlar İstanbul'da şov yaptı!

Irak'ta yeni virüs alarmı! Vakalar artıyor!

Irak'ta yeni virüs alarmı! Vakalar artıyor!