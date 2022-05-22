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İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!

CHP’nin İstanbul Maltepe mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın tokalaşmaması damgasını vurdu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu ile Yavaş’ın tokalaşmadığı, Yavaş’ın ellerini bağladığı, yüzünü çevirip astığı anları gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak “Mansur’un yüzü resmen turşu satıyor” yorumunda bulundu. İmamoğlu ve Yavaş’ın tokalaşmama anı sosyal medyada da vatandaşlar tarafından çokça paylaşıldı.

İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Ekleme: 22.05.2022 - 11:13 Güncelleme: 22.05.2022 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe düzenlediği 'Milletin Sesi' mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın tokalaşmaması ve Yavaş'ın ellerini bağlayarak yüzünü astığı anlar dünkü mitinge damgasını vurdu. Sosyal medyada da İmamoğlu ile Yavaş'ın bu anlarını sosyal medyadan çokça paylaşılarak çeşitli yorumlar yapıldı.

"MANSUR'UN YÜZÜ RESMEN TURŞU SATIYOR"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de İmamoğlu ile Yavaş'ın tokalaşmamasını gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlardan oldu. Gökçek bu anları gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin… Ekrem herkesle tokalaşıyor, Mansur ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor… Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor… Ben 'bunlar birbirinin dibini oyuyor' dediğimde, melih uyduruyor diyorlardı… Gökçek diyorsa doğrudur."

İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!

"EKREM RESMEN MANSUR'A HAVASINI ATIYOR"

Gökçek bu anları gösteren videonun müzikli halini paylaşarak "Müthiş" dedikten sonra "Mansur güya 'İstanbul da misafir… Ama Ekrem resmen Mansur'a havasını atıyor… Mansur'a yapılan çok ağır hakaret… Ekrem 'eli sıkılacak adam değilsin' diyor. Nezaket, ev sahipliği hak getire… Ekrem Mansur muhabbeti on numara… Ekrem'deki havaya bakın. Resmen eziyor Mansur'u…" ifadelerini kullandı. Gökçek'in bu ifadelerle birlikteki paylaşımına sosyal medyadan çokça yorum yapıldı, binlerce beğeni aldı.

İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!

YAVAŞ'IN ELLERİ BAĞLI, YÜZÜ ASIK!

Görüntülerde İmamoğlu topluluğun yanına geldiğinde oturanlarla tek tek tokalaştığı halde Yavaş ile tokalaşmadığı görülüyor. İmamoğlu'nun yanına geldiği esnada oturduğu görülen Yavaş'ın ellerini bağladığı, kafasını çevirdiği ve yüzünü astığı kamera kaydına yansıyor. İmamoğlu'nun daha sonra vatandaşla fotoğraf çektirdiği, Yavaş'ın ise halinden taviz vermediği ve elleri bağlı halde hâlâ yüzünün asık olduğu görülüyor.

İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!

MİTİNGE GİDERKEN NELER YAŞANDI?

İmamoğlu ile Yavaş ve CHP'li büyükşehir belediye başkanları Maltepe mitingine gitmeden önce Florya Atatürk Kent Ormanı'nda buluşmuştu. Bu anlarda belediye başkanları fotoğraf çektirmiş, fotoğraf karesini İmamoğlu sosyal medyadan paylaşmıştı. Fotoğrafta Yavaş ve İmamoğlu yan yana poz vermişti. Bu karenin ardından miting alanında İmamoğlu ile Yavaş'ın tokalaşmaması ve Yavaş'ın yüzünü asıp ellerini bağlar vaziyette bulunması 'Mitinge giderken İmamoğlu ile Yavaş arasında bir şeyler mi yaşandı?' sorusunu akla getirdi.
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