Elektrikli arabası olanlar dikkat: O zorunluluk kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir karara imza atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından apartmanlar ve siteler için şarj ünitesi kurulumu konusunda ruhsat alma zorunluluğu tamamen kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınan elektrikli apartman site içlerinde bulunan araç şarj cihazlarına yönelik yeni bir karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Geçtiğimiz yıl, bakanlık tarafından valiliklere gönderilen ortak kullanım alanlarında şarj cihazı kurulumunu kolaylaştırılmasına dair gönderilen yazıların ardından yürürlüğe giren yeni karar dikkat çekti.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yeniden düzenlemeye gidilerek ortak alanlarda şarj cihazı kurulumunda yapı ruhsatına gerek olmadığı resmileşmişti.Söz konusu düzenlemeyle birlikte apartman ve sitelerde şarj cihazı kurulumu önemli ölçüde kolaylaşıyor. Artık, cihaz kurulumu için kat maliklerinin 4/5'inin değil, yarısından fazlasının onayı alınması yeterli olacak.Kendine ait park alanı bulunan ev sahiplerinin şarj cihazı kurulumları ise diğer alanları etkilemiyorsa tamamen kendi tasarrufunda olacak.Bakanlık yetkilileri, evde şarjın sıradan bir prizle bile mümkün olduğunu ve her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesine gerek olmadığını dile getiriyor.