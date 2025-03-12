Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti

Bakanlık taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Güncellenen son listeye göre; sucuk ve salamda kanatlı eti, peynir ve zeytinyağında da hileler tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.Bakanlık tarafından dün güncellenen listede sucuk ve salamda kanatlı eti kullanan firmalar ifşa edildi.Peynir, bal, tereyağı ve zeytinyağında da çeşitli hileler yapıldığı görüldü.Afyonkarahisar'da "Ertürk Et ve Et Ürünleri şirketinin Bolat Sucukları", "One Tat, Başoğul ve Tandoğan" markalarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.Çorum'da Salih Et Ürünleri markasının piliç büfe salamında da mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ifşa oldu.Mersin'de Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları'nın dana sucuğunda kanatlı eti olduğu tespit edilirken, Diyarbakır'daki Afyon Sucukları'nın etiketsiz dana sucuğunda da kanatlı eti bulundu.