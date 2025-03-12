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Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti

Bakanlık taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Güncellenen son listeye göre; sucuk ve salamda kanatlı eti, peynir ve zeytinyağında da hileler tespit edildi.

Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti
Ekleme: 12.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:35 / Editör: Atilla Özbir
Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Bakanlık tarafından dün güncellenen listede sucuk ve salamda kanatlı eti kullanan firmalar ifşa edildi.

Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti

ANA ÜRÜNLERDE HİLELER

Peynir, bal, tereyağı ve zeytinyağında da çeşitli hileler yapıldığı görüldü.

Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti

MARKA MARKA İFŞA OLDU

Afyonkarahisar'da "Ertürk Et ve Et Ürünleri şirketinin Bolat Sucukları", "One Tat, Başoğul ve Tandoğan" markalarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Çorum'da Salih Et Ürünleri markasının piliç büfe salamında da mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ifşa oldu.

Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti

SUCUKLARDA KANAT ETİ

Mersin'de Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları'nın dana sucuğunda kanatlı eti olduğu tespit edilirken, Diyarbakır'daki Afyon Sucukları'nın etiketsiz dana sucuğunda da kanatlı eti bulundu.

Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti