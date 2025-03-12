Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?
Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG’nin anlaşmasının ardından Ankara iki parola benimsedi: Uygulama ve entegrasyon. Türkiye, sahada atılacak adımları izliyor. Şara ve Abdi arasında imzalanan anlaşmadaki 8 maddenin uygulanması noktasında atılacak adımlar yakından takip edilecek.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın yankıları sürüyor. Suriye'nin bölünmesini reddeden anlaşmanın ardından gözler Ankara'ya çevrildi.
ANKARA'NIN SÜREÇTEKİ ETKİSİ
Türkiye, terör örgütü içindeki yabancı milislerin Suriye'den çıkarılması hususunu vurgularken, bu noktada izlenecek yol haritası ve takvim Ankara'nın odağında olacak.
'DÜRZİLERLE DE KABUL ETTİ' İDDİASI
Suriye'de terör örgütü YPG ile varılan anlaşmanın yanı sıra Lazkiye'deki olaylar da yakından izleniyor.