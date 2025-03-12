Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG’nin anlaşmasının ardından Ankara iki parola benimsedi: Uygulama ve entegrasyon. Türkiye, sahada atılacak adımları izliyor. Şara ve Abdi arasında imzalanan anlaşmadaki 8 maddenin uygulanması noktasında atılacak adımlar yakından takip edilecek.