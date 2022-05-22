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Çerkes sürgünü 158. yılında anılıyor!

Tarihe kara bir leke olarak geçen Çerkeslerin sürgün edilmesinin üzerinden 158 yıl geçti.

Ekleme: 22.05.2022 - 12:43 Güncelleme: 22.05.2022 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Çerkes sürgünü 158. yılında anılıyor!Tarihin en acı olaylarından biri olarak görülen Çerkes sürgünü, Çarlık Rusyası'nın Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesi ile başlamıştı.

Bu kara günün üzerinden tam 158 yıl geçti.

Rusya'nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği Kuzey Kafkasya'yı ele geçirme amacıyla 1556'dan itibaren başlattığı Kafkas-Rus Çarlığı savaşı 308 yıl devam etti.

Çerkesler göçe zorlandı
Çerkesleri yok ederek Kafkas Dağları'nın iç kesimlerine ilerleyen Ruslar, teslim olan Çerkesleri ya Çarlık ordusuna katılma ya da göç etme seçeneğine zorladı.

21 Mayıs 1864'ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi.

500 bin çerkes hayatını kaybetti
Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgüne tabi tutuldu. Yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti.

Sürgüne tabi tutulanlar, Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi ile Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu'da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı, Kocaeli'ye iskan edildi.

Çerkeslerin bir kısmı ise Suriye ve Filistin başta olmak üzere Orta Doğu'ya yerleştirildi. Sürgüne maruz kalan Çerkesler zamanla yerli halka karıştı.

Çerkes sürgünü 158. yılında anılıyor!

Öz vatanlarından sürgün etme operasyonu
Osmanlı İmparatorluğu'na sürülemeyen Çerkesler ise Orta Laba ve Orta Kuban nehirleri bölgesindeki Rus Kazak köylerine yerleştirildi.

Rusya'nın çok önceden planladığı 'Çerkes halkını öz vatanlarından sürgün etme operasyonu' adım adım gerçekleştirilen bir eylem olarak değerlendiriliyor.

Osmanlı topraklarına bile ulaşamadan binlerce kişinin öldüğü bu sürgün 'tarihin en acı olaylarından biri' olarak nitelendiriliyor.

Çerkes sürgünü 158. yılında anılıyor!

Çerkesler tarafından gözyaşları içerisinde anıldı
İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgünü, her yıl Türkiye'de yaşayan Çerkesler tarafından gözyaşlarıyla anılıyor.

Türkiye'deki Çerkesler, insanlık tarihine kara leke olarak geçen sürgünü anmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Deniz kenarında 'Nart ateşi' yakıp çevresinde 'mezar taşı nöbeti' tutulan anma törenleri, 'Sürgün Andı' okunması ile sona eriyor.
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