  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Binlerce Yeşilaycı Pedalları bağımlılıkla mücadele için çevirdi

İstanbul'da Yeşilay'ın düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu'nun 10'uncusu Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi. Etkinlik, 'Yeşilay varsa Hayat Var' sloganıyla birçok şehirde saat 11.00'de eşzamanlı olarak başladı. İstanbul'da Fatih Sepetçiler Kasrı'nda başlayan etkinlik aynı noktada son buldu.

Binlerce Yeşilaycı Pedalları bağımlılıkla mücadele için çevirdi
Ekleme: 22.05.2022 - 19:20 Güncelleme: 22.05.2022 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Binlerce Yeşilaycı Pedalları bağımlılıkla mücadele için çevirdi
Bağımlıkla mücadelede farkındalık yaratmayı hedefleyen bisiklet turu etkinliği, Sepetçiler Kasrı'nda yaklaşık 2 bin bisikletlinin toplanmasıyla başladı. Bisiklet tutkunları Fatih'te başladıkları turda Çatladıkapı, Yenikapı, Aksaray, Vatan Caddesi, Edirnekapı, Balat, Unkapanı Köprüsü, Eminönü rotasında ilerleyerek, başlangıç noktasına geri döndü. Drone ile görüntülenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet üstünde 18 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet turu sonrası, katılanlar arasında çekilecek kurayla, 10 kişiye bisiklet hediye edileceği belirtildi.

'ZARARLI ALIŞKANLIKLARA KARŞI UYARMA AMACI VAR, ZEVKLE KATILDIK'
Bisiklet turuna katılan Taner Aylar, 'Güzel bir etkinlik. Hem spor yapıyoruz, hem de zararlı alışkanlıklara karşı gençleri ve halkı uyarma amacı olan bu etkinliğe zevkle katılıyoruz. Ben 35 yıldır bisikletçiyim. Türkiye'nin çeşitli yerlerini dolaşıyordum. Şimdi bu grubumuz, Perşembe Akşamı Bisikletçileri (PAB) adı altında gençlere ve bisiklete binenlere yardımcı oluyoruz. Bisikleti öğretiyoruz, onları kazanmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok bisiklet olursa o kadar az araba olur. Buda bizi mutlu eder' dedi.

'MESAJIMIZ BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE BAĞIMSIZLIK KOYMAK'
Katılımcılardan Jale Ak, etkinliğin gençlere bağımlılığın önüne, bağımsızlık koymayı hedeflediğini belirterek 'Gençlerin en az bir spor branşıyla uğraşmaları, bu olmuyorsa egzersiz yapmaları önemli. Spor akademisi mezunuyum, 44 yaşına kadar işimi yaptım. 50 yaşında bisiklete başladım. Bisiklet özgürlük. Yani bağımlı değil, özgürsünüz. Ayrıca arkadaş çevresi çok güzel. İstanbul'da bisiklet sürmek bir ayrıcalık. Bisiklet yollarımız çok güzel. Mutluyuz burada olmaktan' diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı .
Kırım Tatarları ve Ukraynalılar'dan sürgünün 78. yılında Rusya'ya tepki
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Süre üzer mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar...
Niğde'deki kazada yaşamını yitirmişti: İlayda Karakoco toprağa verildi
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı
Binlerce Yeşilaycı Pedalları bağımlılıkla mücadele için çevirdi
ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'
ABD'nin Türkiye korkusu: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza; Başkan Erdoğan'ın NATO tepkisi gündemden düşmüyor
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Son firari yakalandı!
Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular!
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi! Bakan Soylu duyurdu...
Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT'de son durum...
Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Böyle ihanet görülmedi! CHP'li belediyeler kasalarını DHKP-C'ye açtı
Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu!

Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu!

Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek