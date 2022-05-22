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Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı

Bakan Koca: Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.

Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı
Ekleme: 22.05.2022 - 17:42 Güncelleme: 22.05.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı
Bakan Koca: Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı
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