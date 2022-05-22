  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Karaismailoğlu Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısını açıkladı: Dünyanın çevresinde 700 tur attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın, Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağladığını söyleyerek, "Açıldığı günden bugüne 700 milyon kişi Marmaray ile seyahat etti" dedi.

Ekleme: 22.05.2022 - 17:37 Güncelleme: 22.05.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısını açıkladı: Dünyanın çevresinde 700 tur attıUaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının belkemiği olduğunu söyledi.

Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te hizmete girdiğini anımsatan Karaismailoğlu, projenin hizmete açılmasıyla 76,3 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, İstanbul'da kenti içi ulaşımı rahatlatan ve nefes aldıran Marmaray'ın, Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağladığını vurgulayarak sadece 4 dakikada Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş imkanı sağlandığının altını çizdi.

'28 milyon kilometre yol katetti, dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu'
Her geçen gün yolcu talebinin arttığını kaydeden Karaismailoğlu, 'Açıldığı günden bugüne 700 milyon kişi Marmaray ile seyahat etti ve 28 milyon kilometre yol katetti. Yani dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu. Binlerce araç sahibinin Marmaray'ı tercih etmesiyle, binlerce ton zehirli gazın çevreye salınımı engellendi. Ayrıca Marmaray'ı tercih edenler diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladı' değerlendirmesinde bulundu.

Günde 289 sefer gerçekleşiyor
Karaismailoğlu, 1 Nisan 2022'de, 648 bin kişiyle yolcu taşıma rekoru kırıldığını, 2022'de günde ortalama 505 bin yolcu sayısına ulaşıldığını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısını açıkladı: Dünyanın çevresinde 700 tur attı

Gebze- Halkalı arasında günde 289 sefer düzenlendiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

'Marmaray'da seferler 06.00-23.00 saatlerinde yapılıyor. Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerine, Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaya bağlantısı bulunuyor. Ayrıca Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı gibi İstanbul'da inşa edilen yeni raylı sistemlerle de entegrasyonu bulunuyor.'

Ana hat ve yük taşımacılığı da kesintisiz oldu
Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığının değil, ana hat ve yük taşımacılığının da kesintisiz hale geldiğine işaret eden Karaismailoğlu şunları söyledi:

'Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşıyor. Gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Orta Koridor'un altın halkasını oluşturan Marmaray ile Çin'den Avrupa'ya kadar olan büyük bir hinterlanttaki yükler, kesintisiz bir şekilde taşınıyor. Yük treni geçmeye başladığı 17 Nisan 2020'den itibaren toplam 1828 yük treni Marmaray'dan geçiş yaptı. Büyük çoğunluğu uluslararası yük olan 1828 tren ile 1,5 milyon ton yük Marmaray'dan geçiş yaparak taşındı.'
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı
ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'
ABD'nin Türkiye korkusu: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza; Başkan Erdoğan'ın NATO tepkisi gündemden düşmüyor
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Son firari yakalandı!
Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular!
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi! Bakan Soylu duyurdu...
Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT'de son durum...
Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Böyle ihanet görülmedi! CHP'li belediyeler kasalarını DHKP-C'ye açtı
THODEX davasında yeni gelişme! Kripto Fatih için flaş karar
Avrupa'nın ikiyüzlülüğü! Göçmen mi istemiyorsunuz Müslümanlara mı karşısınız?
Kira fiyatlarına düzenleme! 3 bakanlık devrede: İşte masadaki uygulama
Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 2 ölü 42 yaralı!
CHP'de adaylık kaosu! Kapılar kapandı!
Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek