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ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'

Diplomatik kaynaklar, ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Dışişleri'ne çağrıldığını bildirdi. Kaynaklar tarafından "Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez." denildi. ABD Büyükelçiliği, CHP'nin dün İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesinde "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun" ifadeleriyle provokatif bir uyarıda bulunmuştu.

Ekleme: 22.05.2022 - 16:23 Güncelleme: 22.05.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Diplomatik kaynaklar, ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Dışişleri'ne çağrıldığını bildirdi. Kaynaklar tarafından 'Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez.' denildi.

Dün İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık büyükelçiye iletildi.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'

'RAHATSIZLIK İFADE EDİLMİŞTİR'

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'ABD Büyükelçiliğince dün (21 Mayıs) İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyduğumuz rahatsızlık bugün (22 Mayıs) Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e iletilmiştir.

Büyükelçi Flake'e, sözkonusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimlerimiz tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu husustaki rahatsızlığımız ifade edilmiştir.

Büyükelçi'ye kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD'de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken, siyasi parti mitinglerinin demokrasimizin köklü bir geleneğini oluşturduğu ülkemizde bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, nitekim sözkonusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulanmıştır.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'

Büyükelçi Flake'e ayrıca, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayınlanabilecek seyahat / gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanmasını beklediğimiz iletilmiştir.'

DIŞİŞLERİ'NDEN 'UYARI' MİSİLLEMESİ!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SİNSİ MESAJ!

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin dün İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesinde 'Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun' ifadeleriyle provokatif bir uyarıda bulunmuştu.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'

ABD'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI: DİKKATİ OLUN

Bakanlıktan misilleme niteliğinde yapılan yazılı açıklamada, 'ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektroşok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Bu hususlar ışığında vatandaşlarımızın kalabalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmelerinde fayda görülmektedir' denildi.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'

EGM DE UYARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektroşok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir, bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının' ifadelerine yer verildi.
ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'
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