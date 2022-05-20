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Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım

Yunanistan provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle Türkiye ile ilgili asılsız iddialarını sürdüren Yunanistan'a Dışişleri Bakanlığı'ndan net yanıt verilmişti. Bu açıklamaların sonrasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten provokatif bir paylaşım daha yapıldı.

Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
Ekleme: 20.05.2022 - 10:49 Güncelleme: 20.05.2022 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
Yunanistan'ın mesnetsiz 'Pontus' iddiaları dün yine gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı 'Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz "Pontus" iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz.' ifadeleri ile net cevap vermişti. Türkiye'nin açıklamalarına rağmen Yunanistan Başbakanı Miçotakis asılsız iddialarını sürdürdü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Yunan makamlarının tarihi akıldışı bir şekilde çarpıtma çabalarını ısrarla sürdürdüğünü görmek üzücüdür. Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz.

Tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların bu çabalarının barış ve istikrara hizmet etmeyeceği açıktır." ifadeleri kullanılmıştı.

GERÇEKLERİ HATIRLAMALARI YARARLARINA OLACAKTIR

Bakanlık açıklamalarını şöyle dürdürmüştü: Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır.

Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtmak yerine işbirliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz.

MİÇOTAKİS'TEN PROVOKATİF PAYLAŞIM

Türklerin Pontus Rumlarına katliam yaptığı iftirasını sürdüren Miçotakis sözde soykırım tanınması için uluslararası platformda mücadele edeceklerini ifade etti.

Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
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