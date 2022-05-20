Türkiye sapık pet shop sahibini konuşuyor: Dükkanda liseli kızlara öyle bir şey yaptı ki!

Türkiye sapık pet shop sahibini konuşuyor… Mide bulandıran olay, Muğla Milas'taki bir pet shopta yaşandı...PET SHOP SAHİBİ LİSELİ KIZLARI TACİZ ETTİİddialara göre, 13 ve 14 yaşındaki lise öğrencisi 2 kız arkadaş, hayvan sevmek için girdikleri pet shopta iş yeri sahibi Cemal U.'nun tacizine uğradı.O GÜNDEN SONRA DÜKKANI AÇMADIMilas ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ailelerin şikayeti üzerine işyerini olay gününden sonra açmadığı öğrenilen Cemal U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.Şüpheli, Milas'ta saklandığı evde gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından ise sevk edildiği adliyede tutuklandı...