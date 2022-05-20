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Türkiye denizlerde gücüne güç kattı! 'Alparslan'ın İlk görev yeri belli oldu

Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi, 7 Mart’ta Güney Kore’den başladığı yolculuğunu dün Mersin Taşucu Limanı’nda tamamladı. Fatih, Kanuni ve Yavuz’un ardından filoya katılan gemi, iki aylık bir hazırlık süreci sonrası Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arayacak

Türkiye denizlerde gücüne güç kattı! 'Alparslan'ın İlk görev yeri belli oldu
Ekleme: 20.05.2022 - 09:17 Güncelleme: 20.05.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Türkiye denizlerde gücüne güç kattı! 'Alparslan'ın İlk görev yeri belli oldu
Dördüncü Sondaj gemisi (Cobalt Explorer) Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşuçu Limanı'na geldi.

Güney Kore'de bulunan Okpo Limanı'ndan çıkış yapan sondaj gemisi Akdeniz'de Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na ulaştı.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü gemi, iki aylık çalışmanın ardından sondaja hazır hale gelecek.

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Kule yüksekliği 104 metre olan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, 200 kişilik mürettebat kapasiteli ve 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilme özelliğine sahip.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geminin hazırlık aşamasının ardından yeni müjdeler için demir alacağını açıkladı.

Bakan Dönmez, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 'Taşucu Limanı'nda 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gemimiz ilk sondajına başlayacak.

Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip.

Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaj hazırlıkları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.'
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