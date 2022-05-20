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TFF UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı! AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Kurul, kalan 52 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre ek süre tanıdı.

Ekleme: 20.05.2022 - 19:53 Güncelleme: 20.05.2022 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
TFF UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı! AAFederasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi. İncelemelerin ardından 19 kulüp UEFA Lisansı, 13 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı.

İncelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler; Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor oldu.



Spor Toto 1. Lig'den İstanbulspor ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Beşiktaş Vodafone, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Trabzonspor ile Wulfz Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımları UEFA lisansı aldı.

Ulusal lisans almaya hak kazanan kulüpler ise Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa FK ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Bodrumspor, Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor, Uşakspor ve Weecoins Kırklarelispor kulüpleri oldu. Kurul, kalan 52 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre ek süre tanıdı.

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