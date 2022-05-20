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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

Dünyaca ünlü milyarder, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için girişimde bulunmuştu. Ancak bu durum Musk'ın serveti için hiç iyi olmadı. Elon Musk, geçen ay sosyal ağ Twitter'ı satın alma planlarını açıkladığından beri 49 milyar dolardan fazla kaybetti.

Ekleme: 20.05.2022 - 09:40 Güncelleme: 20.05.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti
Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ederek Twitter'ın tamamına talip olan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı. Ardından Musk satışı askıya aldı. Bu durum Musk'ın serveti için hiç iyi olmadı. Büyük kayıp yaşadı. Peki Musk bu süreçte ne kadar para kaybetti?

SERVETİ ADETA ERİDİ
Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçen ay sosyal ağ Twitter'ı satın alma planlarını açıkladığından beri 49 milyar dolardan fazla kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk zenginler listesinin başında kalmaya devam ediyor, ancak serveti nisan ayının başından bu yana kabaca beşte bir oranında küçüldü ve şu anda 209,9 milyar dolara düştü.

Bu kaybın kısmen Tesla hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklandığı iddia edildi. Bu da bu yıl en düşük seviyeye düşerek Musk'ı yaklaşık 12,3 milyar dolardan mahrum etti. Tesla hisseleri, Nisan ayında yüzde 19 değer kaybettikten sonra Mayıs ayında yüzde 18,5 oranında değer kaybetti. Twitter hisseleri de çarşamba günü yüzde 3,8 değer kaybetti ve perşembe günü düşmeye devam etti. Bu ay şimdiye kadar yüzde 24,8 düşen hisseler, geçen ayın yüzde 26.7'lik kazancının neredeyse tamamını geri götürdü.

4 Nisan'da Musk, Twitter'da yüzde 9,2 hisseye sahip olduğunu açıkladı ve 14 Nisan'da sosyal ağı 44 milyar dolar veya hisse başına 54,2 dolar karşılığında satın almaya hazır olduğunu duyurdu. Twitter'ın yönetim kurulu başlangıçta Musk'ın devralmasına izin vermeye meyilli değildi, ancak 25 Nisan'da sosyal ağ tarafların bir anlaşmaya vardığını duyurdu.
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