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Şafak vakti operasyon! 13 tutuklama!

Adana’da cinayet, uyuşturucu ve kumar gibi suçları işledikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 13’ü tutuklandı.

Ekleme: 20.05.2022 - 10:57 Güncelleme: 20.05.2022 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Şafak vakti operasyon! 13 tutuklama!Adana'da cinayet, uyuşturucu ve kumar gibi suçları işledikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin sorgusu tamamlandı. Hakim karşına çıkan şüphelilerden 13 kişi tutuklanırken 11'i adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu, kasten öldürme ve yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütünü, 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini A.D.'nin yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 14 Mayıs sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 36 şüpheliden 31'i yakalandı.

REFERANS YOLUYLA GİRİLİYOR
Yapılan çalışmada örgütün Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Tahsilli Mahallelerinde bar açıp kumar oynattığı, güvenlik kameraları ile korunduğu belirlenen bu işletmelere 'referans' yoluyla girilebildiği saptandı. Ayrıca örgüt üyelerinin, rakip işletmeleri kapatmaya ya da engellemeye zorladıkları, karşı gelenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi. Örgütün, 29 Mart 2019'da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bar çıkışında Ömer İmre'nin öldürüldüğü, Tuncay Bozdoğan'ın ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı.

İNTİKAM ANINDA YANLIŞ KİŞİ ÖLDÜ
Örgüt üyelerinin cinayetten 4 gün önce barı bastıkları, çıkan kavgada da karşı grup tarafından darp edildikleri öğrenildi. Bunun üzerine örgüt lideri A.D.'nin intikam almak ve imajını kurtarmak için adamlarını bara baskına gönderdiği, çıkan silahlı kavgada da İmre'nin yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi. Olayın ardından A.D.'nin, azmettirici olarak tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, o tarihten bu yana da her yerde arandığı bildirildi.

KUMARHANE İŞLETMECİLİĞİ
Öte yandan A.D.'nin örgüt üyesi kuzenlerinin tefecilik yaptığı, kentteki kumarhaneye dönüştürülmüş iş yerlerinde kumarda borçlanan kişileri tuzaklarına düşürdüğü öne sürüldü. A.D.'nin kuzenlerinin, örgütün adını kullanarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığı ve paralarına tehditle el koydukları iddia edildi. Operasyonda yakalanan S.A. isimli kadınınsa suç işletmek isteyen kişilerle örgüt arasında bağlantı sağladığı, bunun karşılığında da komisyon aldığı belirtildi.

'ADLİYEYE SEVK EDİLDİ'
Hakim karşısına çıkan zanlılardan aralarında lider A.D.'nin de olduğu 13 kişi tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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