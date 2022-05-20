Rusya'nın lazer silahı iddiası alay konusu oldu

Askeri gelişmeden sorumlu başbakan yardımcısı Yury Borisov, Rus televizyonuna Zadira adlı bir lazer prototipinin Ukrayna'da konuşlandırıldığını ve 5 km mesafedeki bir Ukrayna insansız hava aracını beş saniye içinde yaktığını söyledi.Adını bir ortaçağ Ortodoks savaşçı keşişinden alan önceki bir lazer sistemine ek olarak, Dünya üzerinde yörüngede dönen uyduların bilgi toplamalarını engellemek için tasarlandı.ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ukrayna'da "lazerlerin kullanıldığına dair raporları doğrulayacak hiçbir şey" görmediğini söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'nın iddiasıyla, "Tam ölçekli bir savaşın üçüncü ayında Rusya, 'harika silahını' bulmaya çalışıyor ve tüm bunlar, görevin tamamen başarısız olduğunu açıkça gösteriyor." diyerek alay etti.Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Zadira lazer programı hakkında çok az şey biliniyor ama lazer silahı geliştiren en az bir ülke var. Geçen ay İsrail, roketleri ve insansız hava araçlarını düşüren bir lazer sistemini gösteren bir video yayınladı.Başbakan Naftali Bennett, Zadira'nın atış başına sadece 3,50 dolar karşılığında insansız hava araçları, havan topları ve roketleri vurabileceğini söyledi. Bu "Bilim kurgu gibi gelebilir, ama gerçek." diyerek sözlerine devam etti.Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü'nden füze savunma uzmanı Dr Uzi Rubin, lazer silah teknolojisinin Ukrayna'daki savaş alanındaki güç dengesini değiştirmeyeceğini söyledi.BBC'ye verdiği demeçte, "Zelensky haklı bu şaşırtıcı bir silah değil." dedi. Dr Rubin, gelişmiş lazer silahlarının gücünün savaş alanında önemli bir fark yaratamayacak kadar zayıf olduğunu ve bu tür silahların düşük "öldürme oranına" sahip olduğunu sözlerine ekledi.