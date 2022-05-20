  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya'nın lazer silahı iddiası alay konusu oldu

Rusya, Ukrayna'daki savaş alanında lazer silahları kullandığını iddia etti ancak ABD buna dair hiçbir kanıt görmediğini ve Ukrayna'nın bununla alay ettiğini söyledi.

Ekleme: 20.05.2022 - 12:16 Güncelleme: 20.05.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın lazer silahı iddiası alay konusu olduAskeri gelişmeden sorumlu başbakan yardımcısı Yury Borisov, Rus televizyonuna Zadira adlı bir lazer prototipinin Ukrayna'da konuşlandırıldığını ve 5 km mesafedeki bir Ukrayna insansız hava aracını beş saniye içinde yaktığını söyledi.

Adını bir ortaçağ Ortodoks savaşçı keşişinden alan önceki bir lazer sistemine ek olarak, Dünya üzerinde yörüngede dönen uyduların bilgi toplamalarını engellemek için tasarlandı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ukrayna'da "lazerlerin kullanıldığına dair raporları doğrulayacak hiçbir şey" görmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'nın iddiasıyla, "Tam ölçekli bir savaşın üçüncü ayında Rusya, 'harika silahını' bulmaya çalışıyor ve tüm bunlar, görevin tamamen başarısız olduğunu açıkça gösteriyor." diyerek alay etti.


Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Zadira lazer programı hakkında çok az şey biliniyor ama lazer silahı geliştiren en az bir ülke var. Geçen ay İsrail, roketleri ve insansız hava araçlarını düşüren bir lazer sistemini gösteren bir video yayınladı.

Başbakan Naftali Bennett, Zadira'nın atış başına sadece 3,50 dolar karşılığında insansız hava araçları, havan topları ve roketleri vurabileceğini söyledi. Bu "Bilim kurgu gibi gelebilir, ama gerçek." diyerek sözlerine devam etti.

Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü'nden füze savunma uzmanı Dr Uzi Rubin, lazer silah teknolojisinin Ukrayna'daki savaş alanındaki güç dengesini değiştirmeyeceğini söyledi.

BBC'ye verdiği demeçte, "Zelensky haklı bu şaşırtıcı bir silah değil." dedi. Dr Rubin, gelişmiş lazer silahlarının gücünün savaş alanında önemli bir fark yaratamayacak kadar zayıf olduğunu ve bu tür silahların düşük "öldürme oranına" sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Zelenskiy 'Bu abartı değil' diyerek açıkladı: Cehenneme döndü
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Rusya'dan flaş açıklama: Bizim için bir tehdit
CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...
Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Mavi Vatan'daki filonun en donanımlısı
Ankara'da bitmek bilmeyen Oran Kavşağı çileye dönüştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın şakası yok!
Ali Babacan: Kürt sorununun varlığını kabul etmek lazım
Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü olarak ülkelerine dönen göçmenlerin sayısı...
CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı
Terör örgütü PKK'ya darbe! 5 hain etkisiz
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Konutta fırsatçılık yapan yandı! Tek tek tespit edilecek!
TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı