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İranlı ajan suikastında yeni gelişme!

İstanbul’da 2,5 yıl önce suikaste uğrayan İranlı muhalif eski istihbaratçı Masoud Molavi Vardanjani cinayetiyle ilgili davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Ekleme: 20.05.2022 - 11:15 Güncelleme: 20.05.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
İranlı ajan suikastında yeni gelişme!İranlı eski ajan, İHA, yapay zeka ve siber saldırı uzmanı Masoud Molavi Vardanjani, Şişli'de 14 Kasım 2019'da uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. Vardanjani cinayetine ilişkin İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 14 sanıklı davada 5'inci duruşma yapıldı. İstanbul Adliyesinde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak ve Veli Sarı cezaevinden getirildi. Tutuklu sanık Cengiz Akin ise cezaevinden görüntülü olarak mahkeme salonuna bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan 6'sının cezalandırılmasını talep etti.

CİNAYETİ TASARLADILAR

Mütalaada, Vardanjani'nin 14 Kasım 2019 tarihinde Şişli'de Ali Esfanjani'yle birlikte yürüdüğü sırada, Abdulvahhab Koçak tarafından silahla öldürüldüğünü anımsatıldı. Koçak'ın Vardanjani'ye 11 el ateş ettiği, 6 mermi çekirdeğinin isabet ettiği kaydedildi. Olay yerinde tesadüfen bulunan Nuri Özden'in de isabet eden mermi çekirdeğiyle yaralandığı belirtildi.

Mütalaada, tetikçi Abdulvahhab Koçak'ın cep telefonu görüşme (HTS) kayıtlarına göre olaydan iki gün önce Adıyaman'dan İstanbul'a geldiği ve bir gün önce olay yerinde keşif yaptığı vurgulandı.

Savcı, Abdulvahhab Koçak'ın Ali Esfanjani ile buluşması, olaydan kısa süre önce silahı temin etmesi, Vardanjani'yi Esfanjani'yle yürüdüğü yöne doğru takip etmesi ve olaydan sonra saklanacağı yerin önceden planlanmış olması bir bütün olarak değerlendirildiğinde, cinayetin önceden tasarladığı görüşüne yer verdi.

TETİKÇİYİ ZİNDAŞTİ'NİN EVİNDE SAKLADILAR

Savcının mütalaasında ayrıca, cinayetin ardından tetikçinin firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin Bakırköy'deki evine götürüldüğü, sanık Birol Özdemir nezaretinde, 12 gün boyunca saklandığı da vurgulandı.

Mütalaada, Abdulvahab Koçak'ın Masoud Molavi Vardanjani'yi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nuri Özden'i nitelikli yaralama suçundan 2 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Amin Parvazi'nin ise 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Veli Sarı, Cengiz Akin ve Birol Özdemir'in 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri öngörüldü.
Siavash Abazari Shalamzari'nin 'suçluyu kayırma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Seyed Mohammad Reza Razavi, Ehsan Ghominejad, Sina Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk'un delil yetersizliğinden beraatleri yönünde görüş bildirildi.

Mütalaada, firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti, Ali Esfanjani ve Mohammad Reza Nasirzadeh Noshahr'ın ise yakalanamadıkları için savunmaları alınamadığı belirtilerek, bu sanıkların dosyalarının ayrılması gerektiği kaydedildi.

TETİKÇİ: KAMERA ŞAKASI MI?

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını aldı.

Tetikçi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Abdulvahab Koçak, 'Bu insanlar İranlı. Ben Adıyamanlıyım. Anam, babam, atam, 7 göbek sülalem Türk. Bunları tanımam etmem. Kamera şakası mı bu? Ben Ali Koçak'ın kardeşiyim. Ali Koçak, Zindaşti'nin şoförü. Ben de Naci Şerifi Zindaşti'yi abimin patronu olduğu için tanıyorum' diyerek, cinayetle ilgisi olmadığını iddia etti.

Tetikçiye silah temin etmekle suçlanan Cengiz Akin ise 'Ben vatan haini değilim, Türk milliyetçisiyim. Sonuna kadar milliyetçiyim. Takdir sizin' dedi.
Sanık Amin Parvazi de 'Masumum, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum' dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar Veli Sarı, Birol Özdemir, Seyed Mohammad Reza Razavi, Siavash Abazari Shalamzari, Ehsan Ghominejad, Houtan Khezerlou, Aşkın Bulduk da beraatlerini istedi.

Sanıkların avukatları da beraat talebinde bulundu. Bazı avukatlar son savunma için süre istedi.

Duruşmayı temmuz ayına erteleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin ve Veli Sarı'nın tahliye taleplerini oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde oy kullanıp tutukluluğa muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre sebebiyle üç sanığın daha fazla tutuklu kalmasının mağduriyetlerine yol açacağı, bu nedenle tahliye edilmeleri gerektiği görüşüne yer verildi.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrolün kaldırılması talepleri de kabul etmedi.

İRAN'DAN KAÇIP İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Masoud Molavi Vardanjani'nin İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medyada muhalif paylaşımlar yapınca hakkındaki soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçıp Haziran 2018'de İstanbul'a yerleştiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul'da İranlı Ali Esfanjani'yle arkadaşlık kuran Vardanjani 14 Kasım 2019'da İstanbul'da tek görüştüğü Esfanjani tarafından götürüldüğü Şişli'de suikasta uğramıştı. Esfanjani'nin Vardanjani hakkında öğrendiği tüm bilgileri İran istihbarat birimlerine aktardığı belirtiliyor. Tetikçi olduğu iddia edilen Abdulvahap Koçak'ın suikast öncesi Esfanjani ile buluştuğu öme sürülüyor.

Öte yandan, eski İran İstanbul 2'nci Konsolosu Noshahr, hazırladığı sahte belgelerle cinayetin baş eylemcisi Ali Esfanjani'nin Türkiye'den kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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